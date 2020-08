UNAM entrega más de 105 mil kits para protección de personal de enfermería

Ciudad de México.-El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, entregó de manera virtual 105 mil 940 kits para la protección de enfermeras y enfermeros, quienes brindan atención durante la actual pandemia de COVID-19 en hospitales y centros comunitarios de diversas instituciones.

En reunión virtual con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila; la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa; y la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Rosa Amarilis Zárate, el rector Graue agradeció el donativo realizado por este órgano legislativo para adquirir los equipos, “en este momento en que México más los necesita”.

Es un reconocimiento muy particular que hace el Senado de la República a las enfermeras y al que la Universidad se suma. Se trata de decirles gracias enfermeras y enfermeros por su fortaleza y su capacidad para no claudicar durante esta pandemia.Gracias por su responsabilidad, su sentido humano y su solidaridad con la nación y con los pacientes; gracias por seguir adelante en un servicio que no da tregua y siempre exige más, subrayó.