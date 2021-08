¡Un Goya por Sofía y la comunidad LGBT+! UNAM cambia nombre de alumna transgénero en documentos

Sofía va en octavo semestre de la carrera de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus CU. Es originaria del municipio de Isidro Fabela, en el Estado de México y desde pequeña se dio cuenta de su identidad de género, pero creó "un escudo súper masculino" por miedo a la respuesta de su entorno.

“Llegando a la prepa dije: ¿qué estoy haciendo conmigo? El mundo se va a acabar y estoy avanzando y estos sentimientos los traigo arrastrados y fue cuando lo acepté: me acepté. Se lo conté a mi mamá, lo aceptó sin problema. Y con mi papá nunca se lo dije abiertamente, jamás, sólo dijo: “Ya sabía” y se dio cuenta de quién era yo y nunca me dijo nada”, recuerda Sofía.

Fue hasta el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) donde comenzó a ser ella misma y a pedirle a sus compañeros y profesores que la llamaran por su nombre: “Sofía”.

Para que cada profesor le pasara lista con el nombre que con el que se identifica tenía que enviarles correos personales para explicarles su situación.

El cambio de nombre

“¡Oigan amistades! Iba a entrar rápidamente a mi clase pero me llegó un correo y dije: ¿quién será? Entonces lo chequé y era de la UNAM”, así comienza el video en Tik-Tok de Sofía Pastrana con la buena noticia.

En la licenciatura, Sofía realizó la alaración de acta de enmienda en su documentación oficial y con su cambio de nombre legalmente envió de nueva cuenta los correos a sus profesores, pero la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) le notificó que su nombre “Ana Sofía” ya aparecería en las actas de los docentes: “Qué bueno que la UNAM está muy especializada en estos temas”, considera.

Testimonio

Desafortunadamente, Sofía ha sufrido más acoso en la calle por ser mujer que por ser persona trans o por pertenecer a la comunidad LGBT+.

“Les recomiendo que lo hablen y que lo hagan siempre desde el respeto. No se debe justificar a nadie pero hay que entender que somos generaciones distintas, pero si lo hacemos desde el respeto, la gente sí tiende a respetar, más si no faltas al respeto, recomienda a infantes y adolescentes trans Ana Sofía.

Con sus nuevos documentos en mano y la posibilidad de pasar lista al escuchar Ana Sofía Pastrana, la estudiante de economía asegura que la pandemia nos obligó a estar encerrados, sin embargo, las personas trans no deberían seguir viviendo su vida encerrados en su propio mundo.

“Qué tal me contagio mañana del virus y no viví mi vida por algo. Ha de ser algo terrible, por es es mejor expresarnos como somos y ser como somos porque puede llegar otro virus en 20 años, pero en nuestro interior ya no estamos encerrados", reflexiona la alumna puma.