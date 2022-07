Urgen detener venta de animales exóticos en CDMX

Ciudad de México.- Para los expertos, las autoridades están siendo rebasadas en la venta de animales, sobre todo, de aquellos en peligro en extinción.

"Hoy nuestras autoridades no cuentan con las suficientes herramientas o el suficiente personal para poder tener un control eficiente de todos los animales que se reproducen y se venden en este tipo de mercados", consideró Pamela Valencia, experta en ajolotes y directora de Axolotitlán.

Tan sólo en el Mercado 901 Nuevo San Lázaro, en Magdalena Mixhuca, Venustiano Carranza, locatarios venden ajolotes por 750 pesos, así como un permiso y alimento especial.

La venta de este anfibio, endémico del Valle de México, está prohibida.

Incluso, la especie emparentada con las salamandras, pero que conserva la aleta dorsal y las branquias de su etapa adulta, está en la lista roja de peligro de extinción de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés).

Y, de acuerdo con el Artículo 420 del Código Penal federal, su tráfico, captura, posesión, transporte o extracción del País conllevan una pena de uno a nueve años de prisión y el equivalente de 300 a 3 mil días multa.

"Nosotros no recomendamos que la gente tenga animales silvestres como mascotas, no sólo ajolotes, estoy diciendo animales silvestres, me parece que como sociedad en México nos hace falta mucha conciencia sobre cómo convivir con la naturaleza", consideró Valencia.

A través de su trabajo en conservación, la experta ha conocido casos de personas que tienen monos en sus hogares, leones y otros animales en peligro de extinción.

Hizo un llamado para no tener estos animales en cautiverio, en especial a los ajolotes, pues no hay una regulación eficiente.

"Hoy lo que está pasando es mucha información en redes sociales que provoca que el mercado ilegal se desborde y no hay suficientes expertos veterinarios cuando los animales se enferman. Entonces, estamos en una cadena de malas decisiones", detalló.

Incluso, ha sido testigo de la gran cantidad de permisos falsos que se expiden en comercios, como mercados, para comercializar este anfibio.

En diversas ocasiones, el Mercado Nuevo San Lázaro ha sido señalado por el maltrato hacia los animales comercializados. Dentro y fuera del establecimiento hay jaulas con perros y gatos hacinados, así como venta de serpientes, reptiles, lagartos y aves.