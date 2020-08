Urgen reglamentar sindicatos en CDMX y Edomex

CDMX.- Ante el crecimiento ligado a hechos delictivos del Sindicato Libertad en la CDMX y el Edomex, Carlos Ferrán, abogado especialista en Derecho laboral, expuso que los sindicatos en el País se han acostumbrado a ser entidades no fiscalizables y operar sin reglas.

La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Hugo Bello Valenzo, líder del Sindicato Libertad, a quien detectó depósitos por mil 252 millones de pesos y retiros por mil 844 millones de pesos, casi la cuarta parte en efectivo.

El también profesor de la Universidad Iberoamericana además planteó que la falta de regulación de los sindicatos y el poder que han adquirido, les ha permitido llevar a cabo extorsiones.

"No hay reglas para los sindicatos, los sindicatos al ser entidades en teoría no lucrativas, no son sujetos de las disposiciones fiscales aplicables, los sindicatos no pagan impuestos", destacó.

