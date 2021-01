Urgen, tras pandemia, replantear movilidad en a CDMX

Ciudad de México.- En las ciudades más congestionadas de América Latina, incluida la CDMX, urge replantear la movilidad para garantizar la seguridad a sus habitantes y convivir con el Covid-19, indicó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Transporte.



El organismo planteó cinco acciones para lograr una movilidad segura: transporte público de calidad, cobros a vehículos por congestión y contaminación, descarbonizar al transporte apostando por la electromovilidad, abordar la logística de la última milla y avanzar en la transformacin digital.

Leer más: Aumento de muertes por Covid, relacionado con tardanza de atención

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias



"Si la pandemia repercute en un mayor uso del vehículo particular, se necesitarán políticas aún más contundentes para lograr una movilidad urbana más sostenible ambientalmente.



"La pérdida de confianza en el transporte público no corresponde con los datos disponibles. No existe evidencia científica de que éste haya sido un foco de contagio mayor que los restaurantes o las oficinas", afirmó el BID en un reporte realizado por expertas en movilidad y transporte.



Sin embargo, en el caso del transporte informal se complica la aplicación de medidas para reducir contagios, lo que afecta más al sector vulnerable, que recurre con mayor frecuencia a estos servicios, agrega el estudio.



Ante esto, el BID Transporte urge aplicar estas acciones, debido a que puede aumentar el riesgo.



Las las expertas afirman que la pandemia ha demostrado la necesidad de construir espacios verdes en los entornos urbanos.



"La creación de corredores verdes, la preservación del ecosistema y la utilización del concepto de salud ambiental, el cual abarca criterios de calidad del aire y actividad física.



"Para ello, es clave adaptar los criterios de planificación urbana y del transporte, entendiendo que tales criterios afectan directamente la disponibilidad de espacio para la actividad física y el cambio de hábitos", detalla el texto.



También se propone incentivar la movilidad activa y apostar por modos más amables con el medio ambiente, además que explican que el flujo de mercancías debe tener horarios especiales, zonas dedicadas y gestión de carga y descarga.



Por último, destacan las ventajas de la digitalización, con la cual se puede mejorar la eficiencia y la seguridad en la movilidad.

Leer más: Producción de oxígeno debe ser prioritaria: Secretaría de Salud



"Esta pandemia representa una oportunidad para que las ciudades tomen decisiones hacia un sistema de transporte más eficiente, sostenible y moderno", asegura el BID Transporte.



"Es necesario contar con espacios urbanos, sistemas de transporte y normativas con cierto grado de flexibilidad que, en el futuro, permitan mejores condiciones para responder a nuevos retos extremos".