Usan tecnología para la igualdad de género en México

México.- En el ámbito del feminismo, han sido décadas de preocupación y lucha por hacer visibles a las mujeres en el lenguaje, pues se afirma que lo que no se dice, no existe.

Por ello, la Universidad Iberoamericana, a través de su Programa de Género e Inclusión, en conjunto con Capitolina Díaz, investigadora de la Universidad de Valencia, creó CaDi, el primer traductor de lenguaje inclusivo, una herramienta que ayuda a emplear el lenguaje incluyente en la redacción de textos.

En entrevista para Debate, Elvia González del Pliego, coordinadora del Programa de Género e Inclusión y la Dirección de Informática y Telecomunicaciones de la Ibero en la Ciudad de México, compartió que en las universidades una de las herramientas para fortalecer la transversalización de la perspectiva de género ha sido justamente la creación de manuales de lenguaje incluyente, pero al platicar con Capitolina Díaz se identificó que era importante la existencia de un software para promover el lenguaje incluyente, sobre todo en estos tiempos tecnológicos que se están viviendo, en donde hay plataformas para todo.

Práctica

"Es sumamente importante, porque como decimos desde los feminismos: lo que no se nombra, no existe. Si nosotros no aprendemos a utilizar el lenguaje que es muy rico, al hablar, incluir a todas las personas, pues estamos generando, estamos apoyando la desigualdad, a la exclusión, a la discriminación, entonces hablamos como pensamos", mencionó Elvia González del Pliego.

Debido a esto, incluir a todas las personas, en todas las temáticas, da cuenta de una sociedad que está construida por los aportes históricos, tecnológicos, culturales y científicos de hombres y mujeres y de todas las personas, por ello es muy importante, es una forma de ir cambiando a través del lenguaje también nuestro pensamiento.

"El cómo vemos la vida. El dejar de poner a las mujeres como si no existiéramos. Ir reconstruyendo esta mirada androcéntrica", señaló.

Para hacer uso de este software gratuito, solo ingrese en su buscador la siguiente dirección: https://lenguaje-incluyente.ibero.mx/.

Inclusión

Capitolina Díaz reiteró que en el ámbito del feminismo han sido décadas de preocupación por hacer visibles a las mujeres en el lenguaje.

Afirmó que las personas no están entrenadas para escribir o hablar en un lenguaje inclusivo debido a que resulta muy difícil y, a veces, muy forzado, ya que, con frecuencia, el lenguaje oral en tiempo real no ofrece tiempo de pensar en una alternativa para evitar hablar de manera sexista.

"Para salir del paso —explicó—, decimos ´las niñas y los niños´, ´las mujeres y los hombres´, ´los profesores y las profesoras´, lo que es muy cansado. Las feministas en el mundo nos hemos esforzado en buscar alternativas para decir las cosas de una manera inclusiva. Por ejemplo, solemos hablar del alumnado, del estudiantado, o la dirección, en vez de la directora o el director. Entonces, hemos buscado con mucho esfuerzo términos que tengan el mismo valor y los pudiéramos utilizar", expresó la docente.

El nombre del software fue en honor a Capitolina Díaz, quien propuso la creación de este programa; mientras que su desarrollo e implementación estuvo a cargo de Elvia González, quien indicó que la ventaja de este traductor es que justamente no se pelea, no modifica el lenguaje:

"Yo te puedo decir que si la RAE (Real Academia Española) la llega a saber, por ejemplo, seguramente no podría expresar quejas, pienso, pero está pensado con el mismo lenguaje que tenemos, simplemente de manera distinta. No es que el lenguaje esté así, y entonces ya no podamos hacer nada. El lenguaje es muy rico y es muy diferente. Si yo digo ´invito a todos los directores a que formen parte de esta iniciativa´, a que si yo digo ´invito a todas las direcciones, a todas las personas que integran nuestras direcciones a formar parte de esta iniciativa´", explicó.

El lenguaje no es sexista

CaDi funciona como el traductor de Google, en donde puedes colocar el texto, y el traductor te da sugerencias, aunque mencionó que este software irá mejorando con el tiempo, a partir del uso, sugerencias y aportes.

De base son un poco más de quinientas palabras escritas en masculino con dos o tres opciones en lenguaje incluyente; es decir, el traductor ofrece cerca de 1500 palabras, con lo que se muestra que, efectivamente, "el lenguaje no es sexista", como lo han apuntado especialistas de la RAE, pero sí la forma en la que se utiliza desde una práctica androcéntrica.

"Nuestro lenguaje tiene una gran riqueza que, si se quiere, se puede utilizar para reconocer la existencia, participación y aportaciones de todas las personas, y esto ha quedado demostrado con este traductor.

La intención desde el Programa de Género es justamente contar con esta herramienta que apoye el proceso de transversalización que venimos haciendo en la Ibero desde hace muchos años", comentó la coordinadora del Programa de Género e Inclusión.

"Todes"

Al cuestionar a Elvia González sobre el uso de la palabra "todes" que se utiliza como una forma de incluir a todos, la doctora explicó que "todes" es más una postura política para mencionar a la diversidad de personas que integran a nuestra sociedad.

Explicó que esta herramienta del lenguaje incluyente utiliza el castellano con toda su riqueza, de tal manera que quien lo utilice pueda, en lo más posible, incluir a todas las personas cuando hablamos, además de ser una manera de ir de construyendo nuestro pensamiento:

"Después de utilizarlo un rato, después de saber que no tienes por qué hacerlo cansado y siempre decir ´todas y todos´ o ´los maestros y las maestras´, sino que aprendes a utilizar genéricos, aprendes a escribirlo de manera incluyente, a lo mejor después de un tiempo lo empiezas a utilizar sin que lo sientas forzado, y a lo mejor después también vas a entender por qué habemos (sic) o hay quienes como una postura política utilizamos el ´todes´", comentó.

"Estamos tan acostumbrados a escribir en masculino, que ni siquiera lo pensamos", agregó.

Demanda de igualdad

Capitolina Díaz compartió que en la Ibero esta idea fue inmediatamente recibida. Asimismo, le pareció bien a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, especialmente porque es una de las pocas conexiones fuertes entre inteligencia artificial e igualdad de género, y hoy en día son dos ámbitos con un peso importante:

"Corremos el riesgo de que la inteligencia artificial utilice como modelo único a los hombres. Entonces se muestra, con un ejemplo fácil, al hacer este modelo, que una demanda de igualdad de género se concreta en un desarrollo capaz de establecer conexiones entre dos palabras que tienen un valor semántico equivalente. Estos algoritmos y modalidad de inteligencia artificial favorecen la igualdad de las personas, para hacer visibles a las personas que el lenguaje convencional oculta", dijo Díaz.