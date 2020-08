Usuario de redes sociales tienen opiniones divididas sobre vacuna contra Covid-19

México.- En un sondeo reciente, más del 95 por ciento de las personas considera estar de acuerdo con que el cubrebocas sea obligatorio. En el ejercicio de opinión participaron 651 usuarios de Facebook a través de un en vivo en la cuenta de Facebook de EL DEBATE el día 15 de agosto.

El sondeo fue realizado con la intención de conocer la opinión pública de los usuarios respecto al uso obligatorio de cubrebocas, las medidas de higiene en los espacios públicos, así como la nueva vacuna contra la COVID-19. En opinión de la empresaria Dulce María Ruiz Castro, es necesario seguir con la difusión de las medidas sanitarias.

Mayoría apoya el uso de cubrebocas

En México son cada vez más los estados que han tomado como medida preventiva ante el coronavirus el uso de cubrebocas. Dulce María Ruiz Castro, empresaria y gerente de una empresa transportista en Sinaloa, opinó en entrevista para EL DEBATE que el uso de cubrebocas era más que necesario, y que en su caso ella ha aplicado las medidas en su empresa a base de mucha capacitación del personal, y ha visto la reacción de las personas al acudir a los comercios y a los tianguis, donde aún hay personas que se resisten, pero acceden una vez que se les explica.

Al 15 de agosto, las opiniones recolectadas por el sondeo de EL DEBATE reflejaban concordancia con las medidas tomadas por el estado de Sinaloa, con el hecho de considerar obligatorio el uso de cubrebocas, opinando una mayoría (96 por ciento) que estaba de acuerdo con la obligatoriedad del tapabocas.

Dulce Ruiz cree que gracias a la difusión que se hace cada vez más personas aceptan lo que se vive actualmente durante la pandemia, lo consideran una situación real, y cada vez se comprende que el uso del cubrebocas es esencial.

Llamadas de atención

En una segunda pregunta, la ciudadanía opinó sobre si se debería existir algún tipo de sanción para quien no use cubrebocas. De cuatro opciones, la primera y más votada fue que solo se le llame la atención y se le dé cubrebocas a quien no lo use.

Tres de cada diez dijeron que había que levantar una fuerte multa; y con un diez por ciento, la tercera opción de los participantes fue que habría que arrestarlos y llevarlos a Barandilla, y en la misma proporción opinaron que había que detener a quien no cumpliera con el uso de la prenda sanitaria y levantar multas.

Ante estas respuestas, donde aún hay personas que creen en la sanción para garantizar el uso del tapabocas, Dulce María Ruiz cree que es necesario seguir dando difusión de las medidas sanitarias.

Hay confianza en vacunas

Respecto a las vacunas, los participantes fueron cuestionados sobre si consideraban importante para la salud pública las vacunas, y casi el 88 por ciento de las personas dijo que eran importantes; solo el 12 por ciento respondió que no. Sobre recibir la vacuna contra la COVID-19, ya sea gratuita o con costo, poco más del 33 por ciento dijo que pagaría por ella; el 29.4 por ciento piensa que también se la pondría, pero cuando sea gratuita.

La importancia de la difusión

Por otra parte, un 31.3 por ciento de quienes opinaron considera que no se pondría la vacuna; y otro 5.8 por ciento tampoco lo haría porque la cree peligrosa para la salud.

En este tema, Dulce Ruiz considera que las personas dan estas respuestas porque aún no hay certezas, y las personas aún no perciben la vacuna como una realidad, por lo que habría que trabajar también en la difusión de los beneficios de su aplicación. Recordó lo que pasó con la vacuna de la influenza: «Ahora la gente busca ponerse esa vacuna porque han estado más sanos y se ha evitado que esta enfermedad se siga propagando. Esperamos que esto suceda con esta enfermedad del COVID-19», dijo, pensando que el ejercicio de opinión de EL DEBATE es un «termómetro» de lo que opina la población.

75 nanómetros es el tamaño de partículas que deben filtrar las mascarillas respiratorias más eficientes, como la N95 (OMS, 2020).

Obligatoriedad

El pasado 30 de julio, la Secretaría de Salud de Sinaloa acordaba el uso necesario e indispensable del cubrebocas en lugares públicos, y para el 13 de agosto su departamento de Comunicación Social publicaba la decisión del Gobierno del Estado de Sinaloa para solicitar a la población el uso obligatorio de cubrebocas.

Reducen riesgos

De acuerdo con la OMS, el uso de protección facial (mascarillas filtrantes y médicas) reduce en gran medida el riesgo de infección de algunos coronavirus en el personal sanitario; las

mascarillas filtrantes N95 o semejantes podrían generar una disminución del riesgo mayor que las mascarillas médicas comunes.