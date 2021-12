Usuarios reportan grandes aumentos de tarifas en Ciudad de México por parte de Uber y Didi

Con comentarios como "Hoy el Uber me cobraba $200 y el don del taxi me cobró $40", "un taxi me cobró $25" y "$90 por un Uber hasta el puesto de quesasillas?!" es como decenas de usuarios se han quejado por cobros excesivos de las plataformas Didi y Uber en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, los internautas que ocupan los servicios como medio de traslado han compartido varias quejas que aseguran los precios de Didi y Uber se dispararon excesivamente, aunque al momento ninguna de las dos plataformas se ha manifestado al repecto.

"¿Uber o Didi? ¡Mejor un taxi!" ha sido la opción que varios de los inconformes han dejado entre ver en las redes sociales, como es el caso de una joven (@skin_ker) que colocó como origen de partida y destino su propia casa y Uber le cobra $87 por el viaje.

Otro caso es el de cibernauta @naniieLXO, que por un viaje de tres cuadras, desde su casa a un costado del Parque España, en Ciudad de México, al "puesto de las quesadillas", como él dice, en calle Guadalajara número 71 la aplicación de Uber le cobra más de $80.

Tal parece que el aumento de la tarifa de Didi y Uber no sólo es un efecto de la capital, pues otra usuaria (@dloomx) explica que por 5 kilómetros en Aguascalientes Uber le cobra $248, a lo que por cien pesos más compraría un boleto para ir a Guadalajara.

La ratifa de Uber no es la única que muestra incrementos en sus precios, pues una consulta realizada por el usuario @hectorevazq para un viaje de tres kilómetros en Didi le arrojó el costo de $174, mientras que en la calle un taxi híbrido le cobró $40 por el mismo trayecto.

Muchos de los usuarios concuerdan en que ante los visibles aumentos de tarifas de Uber y Didi, les resulta mejor opción tomar un taxi o usar el transporte público para llegar a sus destinos.

Al respecto, el Uber Support responde a los usuarios que los cambios tarifarios tiene relación con la tarifa dinámica que es aplicada "para asegurar que en todo momento haya disponibilidad de Socios Conductores". Las tarifas mostradas son las empleadas cuando aumenta la demanda.