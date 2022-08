Usuarios reportan retrasos en Línea 7 del Metro

La Línea 7 del Metro sufrió retrasos en su servicio de más de 50 minutos, de acuerdo con quejas de usuarios a través de redes sociales.

Esta tarde, minutos después de iniciar las fuertes lluvias en la Ciudad de México, usuarios de estaciones como Tacubaya, Rosario, Polanco, Constituyentes, y el resto de la línea reportaron llevar más de 30 minutos esperando en los andenes, y otros más quedaron varados dentro de los túneles.

"En estación Auditorio no nos dejan pasar. Indican que no hay servicio y no saben cuánto tiempo tardará en reanudarse", fueron algunas de las quejas realizadas en redes sociales.

Autoridades del Metro dieron a conocer que la causa fue un tren que quedó en la estación Polanco, y que al ser revisado, el servicio continuó.

Sin embargo, cuarenta minutos más tarde, usuarios seguían reportando retrasos y gran afluencia en los andenes.

Por su parte, el Metro no dio más información.