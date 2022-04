Usuarios se quejan de falta de mantenimiento tras caída de plafón en L3 del Metro de CDMX

Usuarios que utilizan el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro expresaron su molestia debido a la falta de mantenimiento que hay en el servicio del transporte de la Ciudad de México, luego de que el domingo por la noche se registrara la caída de un plafón en el Línea 3.

Los hechos ocurrieron cuando ya no había personas dentro de las instalaciones del Metro, ya que pasaban las 12:00 horas de la noche, cuando ya no se permite que los usuarios aborden, por lo que no se registraron lesionados.

El lugar de los acontecimientos se desarrolló en un tramo del transbordo de la estación Balderas, que conecta a las Líneas 1 y 3 del STC.

Molestia de los usuarios

Las personas usuarias en redes sociales señalaron que esto se debe a la falta de mantenimiento que continúa dentro de las instalaciones del Metro y pidieron tanto al Gobierno de la Ciudad de México, como a las instituciones y autoridades al frente del STC; poner más atención en cada estación de la red, para que no se desarrollaran situaciones como la que sucedieron.

Algunas usuarios aprovecharon para recordar los hechos ocurridos hace casi un año, tras el colapso de la Línea 12 del Metro, donde hubo más de cien muertos y decenas de heridos. Expresaron que tras la caída del plafón por fortuna no hubo lesionados o muertos por los hechos.

Ante esto, el Metro de la Ciudad de México. lanzó una tarjeta informativa explicando los hechos y mencionó que no se suspendió el servicio tanto en la estación como en ambas Líneas.