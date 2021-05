Vacuna Covid-19: inmunizados 273 mil 280 maestros en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en la primera jornada de vacunación a personal docente, que inició el pasado 18 de mayo, se han inmunizado 273 mil 280 maestros en 16 alcaldías contra el Covid-19.

La mandataria local dio a conocer que en la fase 12 del Plan Nacional de Vacunación en la CDMX, realizado en conjunto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha repartido el biológico CanSino, de una sola dosis, en ocho macrounidades de vacunación.

Sheinbaum agregó que esta cifra representa un avance general de inmunización a este grupo poblacional del 83%, luego de las últimas dosis repartidas hasta este 23 de mayo.

Además, la Jefa de Gobierno agregó que este 25 de mayo inicia la aplicación de la primera dosis en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco para adultos de 50 a 59 años.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México





Baja ocupación hospitalaria en la CDMX al 9%: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 se mantiene al 9%, el porcentaje más bajo registrado en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el lunes 24 de mayo, el número de camas generales ocupadas fue de 511, es decir, es decir 2 espacios menos que los registrados el día 23 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 278, es decir, 20 espacios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 654 mil 137, registro que representa un aumento de 106 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 10 más, que se agregaron a un total de 42 mil 715.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.