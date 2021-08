Vacuna Covid-19: inmunizados, un millón 500 mil 509 adultos de 40 a 49 en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, compartió que el número de dosis totales contra el Covid-19 aplicadas a personas de 40 a 49 años de edad asciende a un millón 500 mil 509 adultos, cifra que representa un avance del 81%.

La mandataria local agregó que este balance corresponde a la aplicación de la segunda dosis del Plan Nacional de Vacunación en la CDMX, coordinado en conjunto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se lleva a cabo en las alcaldías Xochimilco y Álvaro Obregón (AO).

Desde el pasado 5 de junio se realizó la aplicación de la primera dosis del biológico contra el virus SARS-CoV-2, a los habitantes matriculados en las alcaldías Azcapotzalco, Tlalpan, Iztacalco, Cuauhtémoc, Coyoacán, Cuajimalpa, Milpa Alta (MA), Magdalena Contreras (MC), Álvaro Obregón (AO), Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Benito Juárez (BJ), Venustiano Carranza (VC), Miguel Hidalgo (MH) y Gustavo A. Madero (GAM).

Leer más: Pide Saldaña al Gobierno de la CDMX dar mayor presupuesto a las alcaldías

Hasta el día de hoy, cuentan con esquema completo de vacunación 364 mil 414 personas pertenecientes a este grupo poblacional.

"Junto con el Gobierno de México, continúa la vacunación con personas de primer apellido con H, I, J, K, L, M: 18 a 29 años de Cuauhtémoc, Milpa Alta, La Magdalena Contreras y V. Carranza 40 a 49 de Á.Obregón y Xochimilco", señaló Sheinbaum en Twitter.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Continúa ocupación hospitalaria por Covid-19 en la CDMX al 39%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 continúa a un 39%, porcentaje que ha aumentado por los contagios registrados en el último día.

La mandataria capitalina agregó que hasta el jueves 12 de agosto, el número de camas generales ocupadas fue de 2 mil 249, es decir, 20 espacios menos que los registrados el día 11 del mismo mes.

En tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 889, es decir, 16 espacios más que en el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 833 mil 802, registro que representa un aumento de 5 mil 929 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 76 muertes más que forman parte un total de 46 mil 756 fallecimientos en la capital.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Leer más: Ya sin el fuero, se le desaparece Saúl Huerta a la fiscalía de la CDMX

Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.