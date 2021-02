Vacunar a personal de limpieza hospitalaria: Amnistía Internacional

Ciudad de México.- Amnistía Internacional (AI) arranca la campaña #JorgitoCuenta, con la que busca mejorar y visibilizar las condiciones del personal de limpieza en los hospitales que atienden casos de Covid-19 en el país.

La campaña #JorgitoCuenta está inspirada en Jorge Pérez, un hombre de 70 años que trabajaba en el área de limpieza del Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin el equipo de protección necesario para su protección en uno de los nosocomios con mayor saturación de pacientes Covid-19.

Amnistía Internacional busca un cambio estructural en la subcontratación de estos servicios en los hospitales públicos del país, luego de conocer el caso de "Jorgito", quien tras dar una entrevista y relatar sus condiciones de trabajo, fue despedido sin justificación escrita ni compensación, en en junio de 2020.

“Yo no dije más que la pura verdad, no me daban nada para el servicio que tenía que hacer”, señaló.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de la AI en México, condenó esta mañana en conferencia:

“Es inaceptable que las personas trabajadoras de la limpieza que laboran en hospitales donde se atiende a personas enfermas por Covid-19, enfrenten represalias por hablar de sus condiciones de trabajo”.

Por ello, explicó, la campaña busca sensibilizar a las personas sobre el caso, resarcir el daño y lograr que se garanticen los derechos de todo el personal de salud que está en primera línea de atención de la Covid-19, incluido el de la limpieza.

Actualmente Jorge y su familia se esfuerzan por llegar a fin de mes, sin embargo, mantienen una demanda contra la empresa subcontratadora con el objetivo de que le reparen el daño y restablezcan su puesto de trabajo.