Valora comité impacto de eliminar 'puentes' 

CDMX.- Alfonso Romo, coordinador de Gabinete Económico, informó este lunes sobre la integración de un comité para analizar el impacto que podría tener la eventual eliminación de puentes o fines de semana largos, como lo propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado después de tener una primera reunión de trabajo con Secretarios de Estado del sector, el empresario explicó que las valoraciones, en las que participa el Secretario de Turismo, Miguel Torruco, serán presentadas al Jefe del Ejecutivo."El Secretario tiene algunas dudas sobre lo que implica en el turismo nacional esta medida, lo está cuantificando, lo vamos a ver en la tarde y lo vamos a presentar", dijo.

¿Con quién lo están analizando?", se le preguntó.

"Con un comité que formamos con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía y todos nosotros, para saber qué vamos a recomendar. Dependiendo de los resultados que nos dé hoy el Secretario, vamos a ver qué tanto implica desde su punto de vista y ahí vamos a emitir nosotros una opinión", manifestó.

El pasado 5 de febrero, el Presidente anunció que propondría una reforma para eliminar los 'puentes', con la finalidad de que las fechas históricas serán conmemoradas en su día y no en días consecutivos a los fines de semana.

Según el Mandatario, la medida busca que los mexicanos, y en particular los estudiantes, hagan conciencia de la importancia de fechas históricas.

La propuesta de López Obrador se registró luego de que el Secretario de Turismo de su propio gabinete presumiera las ganancias millonarias del sector, gracias a los fines de semana largos.

Este día, durante la conferencia mañanera, el Presidente volvió a hablar del tema y reconoció que su visión no coincide con la de Torruco.

"¿No afecta al sector del turismo?", se le planteó.

"No, no afecta, no, no, no va a afectar, para nada", respondió.

"¿Ya habló con Miguel Torruco?", se le insistió.

"Él tiene un punto de vista distinto porque él defiende al sector, y aquí hay libertades, pero predomina el interés general, por encima del interés personal o del interés de grupo o del interés del sector, por legítimo que sea, está el interés de la nación", contestó.

A pregunta expresa, no descartó la posibilidad de realizar una reforma a la Ley Federal del Trabajo, insistió en que las nuevas disposiciones podrían aplicar hasta el próximo ciclo escolar y adelantó que sólo se modificarán algunas fechas.

Se está viendo, esto lo vamos a resolver antes del nuevo ciclo escolar, para avisar con tiempo; pero vamos a dejar las fechas más importantes, o sea, no todas las fechas", aseveró.

"Les digo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 5 de febrero, esas de rigor, o sea, Independencia, Reforma, Revolución, las tres grandes transformaciones las tenemos que recordar".