Van 10 mil 734 vacunas aplicadas en tres alcaldías de la CDMX: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó desde la unidad de vacunación del Palacio de los Deportes de la alcaldía Iztacalco que han sido vacunadas 10 mil 734 personas en las tres alcaldías de la capital, que también comprenden a Tláhuac y Xochimilco.

Hasta las 13:00 horas de este 24 de febrero, la mandataria recalcó que la alcaldía con mayor número de inoculaciones es la primera, con 4 mil 552 inoculaciones Sputnik V repartidas en cuatro horas.

Respecto a Tláhuac y Xochimilco se han otorgado 2 mil 704 y 3 mil 478 dosis contra Covid-19, respectivamente.

"Los tiempos de espera no fueron mayores a 30 y 40 minutos, que es lo que tardan en generar el registor y realizar la vacunación; no ha habido ningún tema grave, sencillamente algunas personas que por no venir desayunadas tuvieron algunos problemas, pero la gente respetó mucho su primera letra del apellido y la cita que les llegó por SMS", dijo la doctora.

La capitalina agradeció la organización de la ciudadanía y de los módulos que se realizaron en conjunto con el Gobierno de México, al Presidente del República, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a la Secretaría de Salud.

Sheinbaum añadió que el resultado obtenido gracias a la implementación de macro quioscos fue positivo y sostuvo que su aplicación en el resto de las demarcaciones de la CDMX dependera de la cantidad de personas que se vacunarán por día.

"Estamos a más del 50% por ciento de la meta que nos propusimos para el día de hoy, que es de 21 mil 121 personas", declaró la Jefa de Gobierno.

Claudia Sheinbaum Pardo compartió que hasta las 12:00 horas de este 24 de febrero el porcentaje de dosis contra coronavirus repartidas en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco llegó al 36%.

La mandataria capitalina dio a conocer los balances a través de su cuenta de Twitter, donde agregó que el biológico realizado por la Federación Rusa, se ha aplicado a 7 mil 634 adultos mayores de 60 años.

Desde las 10:00 horas, la doctora reportó el númeo de células de vacunación activas en cinco de los seis módulos de dichas alcaldías:

30 en el Hospital General Regional de Tláhuac del ISSSTE

35 en el Deportivo Xochimilco

35 en la Escuela Nacional Preparatoria 1 "Justo Sierra"

30 en el Bosque de Tláhuac

45 en la Escuela Superior de Educación Física