Van 11 mil 249 adultos mayores vacunados en tres alcaldías: Sheinbaum

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, compartió los datos de la tercera jornada de vacunación para adultos mayores contra el Covid-19 en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco.

La mandataria capitalina informó que hasta las 12:00 horas de este 26 de febrero el porcentaje total de vacunación llegó a un 37%.

En Tláhuac, el número de dosis entregadas de Sputnik V es de 2 mil 497, mientras que en Xochimilco e Iztacalcolas cifras de vacunas han llegado a 4 mil 513 y 4 mil 239, respectivamente.

Este balance da un total de 11 mil 249 inyecciones del biológico realizado por la Federación Rusa.

Además, la doctora mencionó que a lo largo de los dos días se realizaron 200 inoculaciones a personal de salud gracias a un restante de inmunizaciones.

"Como no se pueden volver a congelar y la vacuna tiene la característica de que no puede permanecer dos horas descongelada, si al final del día quedan vacunas se inocula al personal que no ha podido ser vacunado", dijo la capitalina.

"Ha sido un año largo para todos", apunta Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo expresó en conferencia de prensa que ha sido un periodo complicado para todos los habitantes debido a la emergencia sanitaria ocurrida a causa del virus SARS-CoV-2.

Esta confesión surge tras ser cuestionada sobre los aciertos y errores durante su mandato para contrarrestar la pandemia, la cual comenzó hace 364 días, el 27 de febrero del 2020.

"Diría que lo más importante para mí es esta ciudadanía participativa y solidaria que nos ha caracteriza siempre. También destaco la comunicación permanente entre el Gobierno de México y las instituciones de salud ; ha habido una cooperación enorme de la ciudadanía, desde los padres y madres de familia que tienen a sus hijos en casa estudiando a distancia, hasta las personas que han tenido un enfermo o que han visto reducidos sus ingresos producto de la pandemia", sostuvo Sheinbaum.

La egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México también compartió un mensaje para aquellos que han perdido a sus familias durante la propagación del virus surgido en Wuhan, China.

"Ha sido difícil para los habitantes de la Ciudad, toda nuestra solidaridad y carino a todos los que han perdido a seres queridos por el Covid. Ha sido un año largo para todos y afortunadamente estamos en un proceso distinto al de hace un año: vacunando a la población", externó.