Van contra venta de animales en CDMX

CDMX.- Tras obtener un amparo mediante el cual se obligó al Gobierno capitalino a cumplir con la Ley de Protección a los Animales, la Fundación Frecda prevé continuar en la búsqueda de erradicar la venta de animales en mercados móviles y tianguis de la CDMX.

José Luis Carranza, abogado de la organización, aseguró que un proceso adicional está en marcha para prevenir este tipo de venta en el Mercado de Sonora, del cual espera obtener el mismo resultado que con el amparo concedido en contra de los tianguistas.

"En todos los mercados hay venta de animales y la autoridad no aplica la ley.

"El problema es la falta de aplicación de la ley por parte del Gobierno de la CDMX y de las Alcaldías, ellos tendrían que decir '¿sabes qué?, aquí no puedes vender animales', pero no lo hacen", indicó Carranza.

Buscan erradicar la venta de animales / Foto: Reforma

REFORMA publicó ayer que, derivado de una orden del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, los lineamientos que regulan la operación de mercados móviles en la CDMX fueron declarados inconstitucionales, en particular, la venta de "mascotas domésticas y acuario".

Para Carranza y la fundación, las siguientes acciones deberán estar encaminadas a la erradicación de otras prácticas de explotación animal, tales como las corridas de toros. En tanto, consideró que esta sentencia es un paso hacia la defensa de los derechos animales.

"Representa un reconocimiento por el Poder Judicial Federal de los derechos de los animales y del estatus que tienen de seres sintientes", consideró.

Vende cachorros en pleno tianguis

En un pequeño cesto de plástico fueron acomodados cinco cachorros de pitbull que un hombre vendía en el tianguis San Felipe de Jesús, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Para asegurar que los cachorros estaban sanos enseñaba un carnet de vacunación y aseguraba que se les había aplicado la vacuna quíntuple.

El hombre sostenía en una correa a "Saico", el papá de los cachorros, por los que pedía 2 mil pesos por cada uno.

REFORMA constató que la comercialización de animales en el tianguis San Felipe de Jesús, en la Avenida Villa de Ayala, se llevaba a cabo en diferentes puestos y sin ningún pudor.

Esto pese a que un juez federal ordenó al Gobierno de la Ciudad de México impedir la venta de animales en tianguis, mercados móviles y bazares.

"Llévenselo de a 2 mil (pesos). Los perros comen lo que les des, un kilo, dos kilos", comentó el hombre, que vendía a la altura del cruce con las calles Estado de Chihuahua y Estado de Sinaloa.

En el entronque con Calle Cuautla, otro hombre guardaba en una pesera a dos cachorros chihuahua. Uno de ellos tenía la respiración agitada.

Tenían dos meses de nacidos y no estaban vacunados, por lo que el precio era menor.

"Todavía no los he vacunado. Te doy desparasitante para que les des sus tomas. Mira, todavía no le pongo la vacuna. Si te lo doy sin la vacuna, te lo dejaría en 2 mil 800, sin la vacuna.

"Son chihuahua, estos vienen siendo cabeza de manzana. Si lo quieres, le pongo la vacuna y te lo doy desparasitado", señaló el hombre.

En una pequeña jaula también exhibía a tres hámsters. Uno de ellos estaba boca arriba, sin movimiento.

Metros más adelante, dos mujeres tenían encerrados en una jaula a tres perros, que aseguraron, eran una cruza de la raza schnauzer. Por el poco espacio en la jaula, los perros no podían caminar.

En cambio, aseguraban que los ofrecía en adopción.

"Están en adopción, si quieres vacunar con nosotros, está en 200 y la desparasitación (...), si no, nada más me dejas tu número y te lo puedes llevar.

"Se ve que van a ser perros chaparritos porque ya tienen tres meses", dijo una de las mujeres.

José Luis Carranza, presidente de la Fundación Frecda Asociación Civil, dedicada a la protección de animales, ayer también documentó en el tianguis San Felipe de Jesús la venta de peces y aves.

Con información de Alejandro León