Vandalismo y agresiones presentes en marcha 2 de octubre en CDMX

Ciudad de México.- Durante la marcha de este miércoles la cual recuerda la protesta estudiantil del 02 de octubre de 1968 que fue violentamente deprimida se han presentados varios actos de vandalismo así como agresiones a policías.

En redes sociales varios usuarios han publicado videos y fotos sobre las agresiones que se están suscitando en la capital del país.

Varios sujetos prendieron fuego a algunos neumáticos en Periférico Sur a la Altura de la Calle Zapote .

Policías rodearon a un grupo de manifestantes, entre ellos encapuchados, en la Calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico.

Durante la marcha se escucharon detonaciones de petardo ocasionando que una mujer del cinturón de seguridad sufriera crisis nerviosa.

Mujer del cinturón de la paz sufre crisis nerviosa/Foto: Cortesía

Una mujer policía resultó lesionada de una pierna por la explosión de un petardo.

Policía herida durante la marcha/Foto: Cortesía

Encapuchados de la marcha del 2 de octubre, realizaron diversas pintas en el Centro Histórico de la CDMX.

Paramédicos, civiles y periodistas fueron atacados por diversos grupos violentos.

Una mujer fue víctima de las agresiones, le quemaron su cabello.

A las 8 de la noche el reporte de emergencias médicas atendidas por Cruz Roja Mexicana era de 30 atenciones, dos traslados a el Hospital San Angel Inn Chapultepec y el Hospital ISSSTE 1ro de Octubre.

En el Zócalo los oradores que conmemoraban el 2 de octubre volvieron a pedir no caer en provocaciones pues previo a esta manifestación, el Comité del 68 había dicho que encapuchados no eran bienvenidos pues no eran parte del movimiento.