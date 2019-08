Vannia hace examen perfecto para ingresar a Medicina en la UNAM

Ciudad de México.- No obtener los resultados esperados y sentir que fracasaste no es un obstáculo para dejar de intentarlo, así lo demostró Vannia Estefanía Avelar Labra, aspirante a la UNAM, quien obtuvo 120 aciertos en su examen de ingreso a esta casa de estudios.

Vania presentó el examen de ingreso a la UNAM para la carrera de Medicina en la segunda vuelta, hizo una prueba perfecta, con lo que obtuvo uno de los 39 lugares que oferta la Máxima Casa de Estudios en esta modalidad y para esta carrera. Tener la capacidad de brindar bienestar a las personas fue lo que la motivó a elegir medicina.

Se describe como una estudiante “normal”, puso énfasis en su preparación, tomó un curso intensivo por dos meses, aunque estudiaba desde septiembre del año pasado: “a esto es a lo que quería llegar y sólo me esforcé para obtenerlo”.

Vannia era alumna de la Preparatoria 3 de la UNAM, donde terminó el bachillerato, pero no pudo usar el pase reglamentado con el que contaba porque no alcanzaba el promedio que la Facultad de Medicina exige para ingresar a la carrera de médico cirujano, así lo publico UNAM Global en su portal.

Pese a eso no se dio por vencida, “no me visualizaba haciendo otra cosa”. Los resultados la tomaron por sorpresa, lo más complicado para ella fue la parte de historia donde redobló esfuerzos.

No hay fórmulas secretas para lograr estos resultados, “habrá días en que no te crees capaz pero no siempre será así”.

Vive al oriente de la ciudad, hará un viaje de alrededor de dos horas para llegar a la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, “esto es un reto, sé que fue difícil entrar y lo que viene también lo es pero a esto es a lo que quería llegar”.