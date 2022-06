Vapeadores protestan contra prohibición y le "clausuran" la sede a la Cofepris

Este viernes alrededor de 500 usuarios de vapeadores clausuraron de manera simbólica las instalaciones de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Asimismo, los inconformes reclamaron al organismo dependiente de la Secretaría de Salud (SSa) federal la prohibición de la venta y distribución de los vapeadores, pues resaltaron que con ello las autoridades solo les quitaron voz sobre algo que sería decisión propia y condenan a muchos fumadores a la muerte, pues tendrán que volver al cigarro, cuando los cigarros electrónicos les resultaron menos dañinos.

Y es que apenas este 31 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto por el que se prohíbe la venta y distribución de vapeadores en el país, luego de que la Cofepris aseguró que el consumo de estos aparatos estaba incrementando el número de personas con problemas pulmonares.

Mientras que durante la clausura simbólica de las instalaciones los cerca de 500 manifestantes resaltaron que, estos utensilios no les afectan los sentidos del gusto y el olfato, como los cigarros convencionales, además de que no amarillan los dientes ni causan mal olor bucal, siendo además de más baratos, más duraderos y ecológicos, al no causar tanto desecho.

De igual forma, entre los manifestantes acudieron algunos vendedores, quienes enfatizaron que, contrario a lo que afirmó el Gobierno federal para prohibirlos, los vaporizadores no son vendidos a niños ni adolescentes, por lo que en vez de castigarse su venta únicamente debería regularse con medidas estrictas como los cigarros convencionales.

En tanto que, por último destacaron que, sin una regulación, el decreto lo único que propiciará será la generación de un mercado negro, como al inicio de la de este tipo de productos, pues destacaron que en diversos países no se le considera producto de tabaco al no contenerlo realmente.

También de prohibiciones en la BJ

Por otra parte, al aceptar la petición de Tauroplaza México, dueña de la Plaza México, para que un actuario del juzgado inspeccione las condiciones de trato al ganado de lidia en el recinto, que se realizará el martes, el juez federal Jonathan Bass aplazó para el 9 de junio la audiencia en la que decidirá si será indefinida la suspensión de espectáculos taurinos en la alcaldía Benito Juárez, donde se ubica el recinto.

Ello, luego de que el 27 de mayo el juzgador concedió un amparo a la asociación civil Justicia Justa y suspendió provisionalmente la autorización de permisos para espectáculos taurinos en la demarcación, siendo que este jueves definiría si se mantenía permanente la resolución o se levantaba.

En tanto que, mientras el propietario del recinto apeló a demostrar las condiciones en las que se mantiene al ganado en la Plaza México, la suspensión provisional ya fue impugnada y la revisa un Tribunal Colegiado de Circuito, que se pronunciará al respecto la próxima semana, sobre si la modifica o revoca, aunque no tendría efecto ésta si el juez federal declara definitiva la suspensión.