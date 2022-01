Variante Ómicron de la Covid-19 "reina" en CDMX desde hace semanas: Sedesa

Desde hace varias semanas la ómicron es la variante de la Covid-19 con más casos en la CDMX, informó Oliva López Arellano, secretaria de Salud (Sedesa) capitalina.

En conferencia de prensa, la funcionaria destacó que el aumento de casos de la nueva variante ha sido progresivo desde hace algunas semanas, con lo que ha desplazado a la Delta, que “dominó” en número de casos hasta noviembre.

Asimismo, López Arellano reiteró que, aunque la ómicron es más contagiosa, hasta el momento no se ha mostrado más virulenta que las anteriores, siendo incluso más parecida a un catarro común.

En tanto que bajo el argumento de que la nueva variante no genera contagios más graves, también la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum reiteró esta mañana que no se cerrarán actividades comerciales ni es momento de aumentar la alerta.

Incluso, la titular de la Sedesa, López Arellano, aseguró que en caso de presentar síntomas como escurrimiento nasal, dolor de cabeza y/o garganta, así como cuerpo cortado, no es tan necesario hacerse la prueba, pues aseguró que por la temporada invernal no se han presentado tantos casos de catarro o gripe.

“Con este cuadro podemos estar casi seguro que se tiene COVID porque el resto de virus respiratorios no se está expresando tanto en este periodo invernal. Si no tiene que salir a hacerse una prueba, puede no hacérsela”, refirió López Arellano.

Sin embargo, sí acotó que a la menor probabilidad de tener Covid-19, incluso aún sin hacerse la prueba, lo mejor es que la persona se aísle, a fin de cortar la cadena de contagio, a la vez de alertar a sus contactos.

Y es que aseguró que a hasta el momento los casos de ómicron han mostrado tener una mayor velocidad que las otras variantes, iniciando los síntomas más rápido y aliviándose también más pronto.

Hay alza, pero seguirá en verde

Por otra parte, pese a reconocer que durante los últimos siete días los contagios de Covid-19 han ido a la alza en la CDMX, además de que este jueves se registraron 5 mil 800 nuevos casos, cifra similar a uno de los picos de las primeras dos olas, el Gobierno de la Ciudad de México mantendrá en verde el semáforo epidemiológico una semana más, del 10 al 16 de enero.

Asimismo, al hacer el anuncio Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), indicó que no se incrementarás las medidas ni restricciones ni cerrarán actividades comerciales ni las clases presenciales, pues aseguró que aún no se han incrementado tanto las hospitalizaciones ni los casos graves, pese a que este miércoles se registraron 40 ingresos, contra los entre 10 y 20 diarios en diciembre.

En tanto que tanto el director de la ADIP como la titular de la Sedesa llamaron a la población a continuar con las medidas sanitarias, entre las que se incluye el uso de cubrebocas y de gel antibacterial, así como el lavado constante de manos y el distanciamiento social.