Vecino de Karen fue quien reveló su paradero

CDMX.- Un vecino de Karen, la mujer quien presuntamente había sido secuestrada en un bar pero en realidad estaba en un bar, fue quien reveló dónde estaba la joven.

La familia de Karen pasó momentos de terror luego de no tener información sobre la ubicación de Karen, fue cuando un hombre se acercó a los familiares y a los reporteros, donde les confesó que Laura Karen no había estado desaparecida y manifestó por la farsa de su vecina, quien no le importó que en los últimos meses, grupos de mujeres se han manifestado en contra de la violencia de género.

El vecino de la joven le pasó un audio donde le explicaban tal cual, todo lo que había estado Karen, en ese momento una reportera se dirigió al bar Kali, donde estuvo la chica mientras sus padres la buscaban.

El establecimiento estaba a unos 800 metros de la casa de la familia de Karen, el gerente confirmó que la mujer había estado ahí y les proporcionó los videos de las cámaras de seguridad que comprueban que la chica mintió.