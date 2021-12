Vecinos "asfixian" tránsito en Coyoacán; llevan tres semanas sin agua en sus casas

Un grupo de vecinos cerró la avenida Miguel Ángel de Quevedo en protesta por la falta de agua en varias colonias de Coyoacán, y ante lo ni el Gobierno de la CDMX ni la Alcaldía les dan una solución.

En plena hora pico, decenas de vecinos del Barrio del Niño Jesús bloquearon la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en el cruce con Fernández Leal, donde denunciaron llevar ya tres semanas sin el suministro de agua en sus casas. Mientras que otro grupo también bloqueó el Eje 10 Sur, Pedro Enriquez Ureña.

Asimismo, apuntaron que, aunque ya han pedido el apoyo, ni la Alcaldía Coyoacán, ni el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) del Gobierno de la CDMX les dan una solución.

Y es que, según destacaron, ni siquiera pueden contratar el servicio de pipas de agua, pues su colonia está conformada por callejones estrechos por los que no alcanzan a pasar las unidades.

Además, de que este problema no es solo en el Barrio del Niño Jesús, sino que también se registra en las colonias Cuadrante de San Francisco y las Pedregales, en la misma demarcación.

De igual forma, resaltaron que, pese a la falta de suministro, pagan las cuotas más altas de la zona por el servicio de agua potable, debido a la catalogación de la colonia, a la vez que acusaron que el Sacmex los estaría “castigando” por el alto consumo del vital líquido.

Entre la impotencia y el silencio oficial

Asimismo, los vecinos inconformes destacaron ya haber enviado varios escritos al Gobierno capitalino, sin haber obtenido alguna respuesta. En tanto que este bloqueo no es el primero que hacen, ni siquiera del día, pues en la mañana se registró uno también sobre el Eje 10 Sur.

Por la mañana, alrededor de 20 vecinos bloquearon ambos sentidos del Eje 10 Sur a la altura de la avenida Antonio Delfín Madrigal, provocando largas filas de automovilistas.

Por la mañana, incluso aseguraron que la Alcaldía Coyoacán les había respondido que el Sacamex no les estaba surtiendo el líquido para esa zona, posicionamiento que no se ha hecho público, mientras que el Sacmex no se ha emitido al respecto.