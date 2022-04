Ven omisiones en atención a población callejera en CDMX

El Caracol, organización que trabaja con población en situación de calle, acusó omisiones del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias al atender a este sector.

Señalaron el caso de Hermelinda Vergara, quien falleció sin que se conozca la causa luego de ingresar a un refugio de la dependencia.

Luis Enrique Hernández, del Caracol, explicó que la muerte de Hermelinda se registró el 9 de junio de 2021, pero se enteraron seis meses después por una nota periodística.

Aseguró que el caso de la mujer de 32 años no es único.



"En este lugar no solo murió Herme, también Christian, Jazmín, Abraham, que fueron personas que necesitaban atención y por eso el caso de Herme es emblemático para nosotros, porque demuestra que no es la única. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de seguir una investigación, en los otros casos no", indicó Hernández.

Durante un acto conmemorativo por su natalicio (3 de abril), colocaron una corona de flores en las calles Humboldt y Artículo 123, donde se le veía todos los días, y en un listón blanco escribieron la frase "prometieron cuidar su vida, pero se la arrebataron".

Sus amigos prendieron veladoras y recordaron a su Hermelinda, que terminó enterrada en la fosa común.

Experiencias

Además, narraron las experiencias que han vivido en los albergues y que calificaron como el "infierno".

"Nuestro peor miedo es terminar en una fosa común y no se vale que le hayan prometido a Herme y a más personas que se llevaron que les iban a cambiar la vida, pero se las arrebataron. Y sobre todo que no nos hayan dado la oportunidad de darles un entierro digno.



"Somos humanos y queremos pedir justicia, la banda de la calle también se indigna porque también tiene derechos", señaló una mujer que conocía a Hermelinda.

Al evento acudió Royfid Torres, diputado de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, quien detalló que la denuncia que presentaron ante la Contraloría General avanza para deslindar o fincar responsabilidades por la muerte de Hermelinda.