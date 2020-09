Viajar en tiempos de la Covid-19

México.- El brote epidémico causado por la Covid-19 trajo consigo la detención de la movilidad internacional. En poco tiempo se generalizaron el cierre de aeropuertos y la adopción de restricciones de viaje por parte de los mayores países emisores de turistas. Para marzo, la afectación ya era global.

La Organización Mundial de Turismo (OMT) estimaba en ese momento que la caída podría llegar a niveles del 60-80 por ciento de las cifras del año previo. México no podía escapar de esta catastrófica circunstancia; sin embargo, tanto en México como en otros países, ciudadanos no cambiaron sus planes, y con todo y contingencia han tomado sus vacaciones.

La familia Pérez Espíndola, por ejemplo, conformada por una pareja de migrantes jóvenes mexicanos en Estados Unidos, tomó a sus dos pequeños hijos y viajó de California, su lugar de residencia, a Las Vegas, Nevada, el pasado mes de julio, para sus vacaciones familiares de este 2020.

Por su parte, Rafael Armando Quiñónez Mayo, otro aventurado, quien es un joven profesor de bachillerato del Estado de México, ha viajado en diez ocasiones durante este año 2020: desde salir en auto particular a lugares como San Miguel de Allende, Cuernavaca, Querétaro o Hidalgo; hasta en autobús a Huatulco y Guerrero; o por avión a Chihuahua, Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali y Ciudad del Carmen, en Campeche, con el semáforo epidemiológico en rojo y naranja.

Tanto Georgina Espíndola, madre de esta familia, como Rafael contaron a EL DEBATE su experiencia de vacaciones en plena contingencia sanitaria mundial.

El profesor de bachillerato compartió que solo estuvo el mes de abril y parte de mayo en confinamiento: «Algo que me motivó a salir fue vivir la experiencia del viajar en tiempos de COVID, darme cuenta de la realidad de la pandemia en diferentes lugares. El estar en contacto con la naturaleza (bosques, playas, ríos o montañas) siempre me motiva a salir y el pensar en los lugares que tenía oportunidad de conocer en este momento. Siempre he pensado en que las oportunidades difícilmente se tienen dos veces», dijo.

Los restaurantes en Las Vegas ofrecen servicio bajo el protocolo de sana distancia y uso de vinilo para separar a los comensales. Foto: Cortesía

El estrés del encierro

Susana Espíndola tuvo razones de más peso para salir: su hijo padece autismo, y le resultaba complicado explicarle por qué debían estar encerrados día tras día, porque todo había cambiado: «El estrés de tener dos niños pequeños en casa encerrados todo el día y tener que lidiar con la confusión de mi hijo sin poder salir, tiene autismo», comentó.

Pese al temor, sus vacaciones coincidieron con la reapertura de muchas de las actividades, además de que sintió confianza, pues se empezaba a escuchar que «ya estaba mejorando la situación» en los Estados Unidos. «Igual nos fuimos con un poco de temor de salir luego luego, pero la verdad nos hacía falta», contó.

En ambos casos, algo en lo que coinciden es que gastaron menos recursos por la pandemia. Rafael afirmó que el rubro en el que probablemente le convino estar en pandemia fue económico, pues notó menos gasto en el transporte y en las comidas.

En el caso de la familia Pérez Espíndola, su viaje resultó más económico porque el costo de la gasolina bajó, y en el caso del hospedaje les costó aproximadamente 10 por ciento menos de lo habitual; además de la comodidad de que el lugar no estaba saturado de visitantes: «Lo padre es que casi no había gente, y los que habíamos, todos o la gran mayoría seguíamos las medidas de seguridad y manteníamos nuestra distancia. Lo disfrutamos mucho más que en otras ocasiones», afirmó la joven madre de familia.

Sin embargo, pese al ahorro, las dificultades que encontraron fueron, en el caso de estar en Las Vegas, estar usando cubrebocas durante el día para salir, cuando la temperatura ambiente era muy alta: «Salimos el primer día a caminar un rato, y como yo me estaba asfixiando, no lo volvimos a hacer, y de noche la temperatura igual estaba bastante alta, pero pues salíamos a cenar nada más, porque no había servicio a la habitación», contó Georgina Espíndola.

El cubrebocas en todo momento y pese a las condiciones del clima debe portarse en los viajes que realice. Foto: Cortesía

Acoplarse a la nueva normalidad

En el caso de Rafael, las dificultades que enfrentó fueron hacer largas filas para entrar a algún lugar (tienda, restaurante o aeropuerto) porque se perdía mucho tiempo en espera, «pero si no llevas prisa, no hay tanto problema», dijo. «Prácticamente en todos los lugares te toman la temperatura, sana distancia, uso de gel al entrar y tener el cubreboca, aunque sea restaurante, hasta llegar a tu mesa. Lo que me sorprendió fue que en algunos lugares la gente del pueblo se dio el derecho de no dejarte pasar si no vivías ahí», contó.

A Georgina, algunas de las cosas que le sorprendieron en sus vacaciones fue la limpieza constante en la habitación y que no dejaban subir a más de una familia por elevador, y «todos respetaban eso».

Otra situación fue ver en los restaurantes separaciones en las mesas, por lo que aunque estaban sentados en la misma mesa, estaban separados. Además, sientan a los comensales en una mesa sí y en una no; una hilera sí, una no, explicó. «En la alberca igual no había mucha gente, y todos manteniendo su distancia. Lo que en realidad me sorprendió es que la mayoría de la gente realmente estaba siguiendo los reglamentos de seguridad. En este caso, en Las Vegas, las maquinas de juego, también superlimpias, y cada que alguien desocupaba una máquina la limpiaban en seguida», contó.

En ambos casos, en sus maletas tuvieron que contemplar viajar con toallas limpiadoras, gel antibacterial y cubrebocas. En el caso de esta familia joven, aunque sus pequeños hijos ya no usan la carriola, para esta madre de familia fue la herramienta perfecta para mantener a sus hijos lejos de tocar objetos en la calle: «Ya están un poco grandes, y la verdad no la necesitan. Nos ayudó a que no estuvieran tocando barandales ni se nos fueran de repente y que agarraran de todo», compartió.

Entre el riesgo y el descanso

En cuanto a si es recomendable salir de vacaciones en lo que resta del año 2020, cuando la vacuna aún no está lista, ambos entrevistados respondieron que sí. Georgina comentó que sí, pero con sus debidas precauciones y bajo su propio riesgo.

En el caso de Rafael, afirmó que no se arrepiente de haber tomado el riesgo: «Sí. Definitivamente no estoy arrepentido de haber salido. Hasta el momento no he tenido ningún síntoma de COVID-19 ni de nada. Me divertí más que nada por los lugares que conocí, cascadas, ríos, grutas, cañones, bosques; pasar entre las nubes en el avión, la sierra tarahumara. El conocer gente amable y el estar con los amigos son cosas que valen la pena aprovechar y arriesgarse un poco aun en tiempos de pandemia», afirmó Rafael.

En cuanto a si recomendaría que la población salga de vacaciones, contestó que sí, que lo haga totalmente sin miedo, solo con las medidas de seguridad, ya que también es necesario un protocolo para salir de viaje.

Finalmente, Georgina reveló que estas vacaciones en pandemia han sido de las mejores de su vida: «Tener dos hijos pequeños, de los cuales uno tiene una confusión, lidiar con darles clases, cuando tú no estás preparado para eso de ninguna manera y no tienes la vocación, y lidiar con el encierro y aburrimiento constante no es fácil y causa demasiado estrés y presión en tu vida emocional, y la verdad fue un respiro muy grande el haber podido salir, disfrutarlo, regresar a salvo y haber liberado un poco de todo ese peso que se sentía encima de uno», afirmó.

25 por ciento de descuento están ofreciendo algunos hoteles en Mazatlán.

18 meses se prevé que dure esta baja en la economía en el sector turístico a causa del virus.

La Perla del Pacífico

Se espera que esta situación de poca afluencia en los hoteles y de bajas en la economía del sector turístico continúe en esta forma de supervivencia por un total de 18 meses, informó Julio Virrueta, director de la Oficina de Promoción Turística de Mazatlán.

Por ello, mencionó que se han enfocado en una estrategia de comunicación a través de dos canales en línea, que son el agente de viajes y los operadores en línea por internet, que más que una función de promoción turística están dando información, con el objetivo de que los turistas lleguen a Mazatlán lo mejor informados posible sobre las medidas sanitarias y los protocolos que deben seguir en su estadía.

Es decir, deberán llegar usando cubrebocas y siempre portarlo al estar afuera de su habitación, así como permitir el procedimiento para registrarse, el cual consiste en toma de la temperatura, pasar por el tapete desinfectante, aplicar gel en manos y conservar la distancia de 1.80 metros entre personas. Asimismo, se les pide una limpieza frecuente de manos y uso de gel antibacterial.

Recomienda a quienes deseen tomar sus vacaciones conseguir hospedaje en hoteles con certificación COVID-19 para garantizar que cumplan con todos los protocolos y las precauciones necesarias.

Las playas y las albercas están abiertas al público, pero se les insiste a los visitantes seguir manteniendo distancia con los demás clientes y tener paciencia para el uso de elevadores, ya que solo quienes estén en la misma habitación podrán usarlo al mismo tiempo.

Finalmente, dejó claro que algunas actividades no estarán disponibles, como bares, centros de negocios, salones de reuniones o eventos sociales, entre otros. Informó que los visitantes sí pueden salir a lugares turísticos abiertos en el puerto de Mazatlán, pero señaló que la recomendación es buscar empresas de tours turísticos que también estén certificadas en COVID-19 para garantizar aún más que no haya riesgo de contagio.

En cuanto a los precios, indicó que por la baja demanda se estuvo manejando hasta 25 por ciento menos en los precios en comparación con 2019 y para lo que falta de este año, y se espera que siga esta tendencia a la baja en los costos.