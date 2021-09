Video. Familia le pone pelos a su comida para no pagar en CDMX

Ciudad de México.- Una familia fue captada por cámaras de seguridad de un restaurante de la Ciudad de México en el momento en que se empiezan a arrancar cabellos para ponerlos a la comida, esto para no pagar la cuenta de lo que se comieron, al parecer era la segunda vez que hacían eso en el mismo lugar.

El video fue subido a redes sociales por la dueña del restaurante, quien denunció los hechos, luego de que se percataron de que era la segunda vez que sucedía este hecho con la misma familia.

En el video se puede ver como la mesera llega con los platillos de los cuatro integrantes de la familia y les sirve, de repente la madre comienza a arrancarse el cabello y se los da a su esposo e hijos para que le lo pongan a sus alimentos.

La mujer trata de que ningún trabajador del lugar la vea, al mismo tiempo su hijo toma su ejemplo y comienza a arrancarse el cabello para ponérselo a la comida, al estar a punto de terminar sus alimentos le hablan a la mesera y le echan la culpa de lo sucedido para posteriormente irse sin pagar muy indignados.

"El señor me empezó a gritar, me empezó a decir que éramos unos puercos, que si no sabíamos hacer nuestras cosas y yo tengo el cabello cortito porque me empezó a decir a mí que era mi pelo", comenta la mesera.

Un mes atrás había pasado lo mismo, por lo que lo sucedido llamó la atención de la dueña del lugar quien revisó las cámaras y se dio cuenta de lo que la familia hacía, la primera vez una mesera tuvo que pagar lo que ellos se comieron.

"No es justo que nos quieran hacer este tipo de cosas nada más porque quieren una comida gratis. Si no tienen dinero, no vengan a comer y ya", dice la mesera en el video.