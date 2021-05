Video. ¡Nadie me levanta la voz en mi casa!; Lady Miguel Hidalgo acuchillaría a empleada

Ciudad de México.- A través de un video difundido en Instagram se aprecia como una mujer, apodada Lady Miguel Hidalgo, exige a una empleada doméstica que no le grite en su propia casa y se retire mientras la amenaza sosteniendo un chuchillo con la mano derecha apunto de atacarla.

Momentos despúes la misma empleada le reclamaria a su presunta atacante: "¿Qué esperabas? ¿¡Encajarmelo!? ¡Que me pasará algo, tengo familia, tengo familia! ¡Estás loca! ¡Estás enferma! Tengo hijos, qué te pasa yo nunca te he hecho nada. ¡Estás loca!".

La cuenta de Tik Tok @ladymiguelhidalgo exige justicia ante el caso de Lady Miguel Hidalgo, identificada como Valentina "H", debido a que fue puesta en liberad por las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo tras "haber tratado de matar a dos personas y a un niño".



Por la pandemia, Valentina rentó uno de los tres niveles de su casa en Bosque de las Lomas desde mayo de 2020 a un sujeto de nombre Israel López, quien le pagó seis meses por adelantado pero que a la fecha ha acumulado ocho meses de adeudo por tal servicio.

La familia del arrendatario habria amenzadado a la dueña de la casa para que huyera. Ante un contexto de amenazas y agresiones en su contra, Lady Miguel Hidalgo exigió el pasado lunes a los familiares de Israel López que se fueran de su casa mientras tomaba un chuchillo en su mano derecha para defenserse.

"¡Lo que quiero es que te vayas, vete; que se vayan de aquí!", dice Valentina a Sandra, la trabajadora doméstica de la familia. "¡A mí nadie me levanta la voz en mi casa! ¡Vete!", exigió la dueña del inmueble mientras apuntó a la trabajadora para alejarla de su presencia.

Lady Miguel Hidalgo destaca en todo momento que ella puede hacer en su casa lo que ella quiere y que no está loca, "¡dentro de mi casa puedo hacer lo que quiera! ¡¡LLEVAN UN AÑO VIVIENDO GRATIS!! Se van de mi casa, es defensa personal, me quieren golpear, miren: me están robando cosas".

"¡¡Que bueno que apareces, me estás robando mi casa!! De mí no te acercas, ya pedí a la policía. Me quisiste ayudar y ya llevas un año sin pagar la renta. (Te está buscando la DEA, se escucha de fondo en la grabación)".

La cuenta denunciante del hecho apunta que Valentina se ostenta como "dueña" de una casa que ya se comprobó no es de ella, con la cual defrauda a muchas personas para correrlas y quedarse con todos los pagos anticipados e incluso compraventa de la propiedad. Mira el video: