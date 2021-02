Video. Primera lluvia del año en CDMX sorprende a capitalinos con granizo

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles diez alcaldías de la Ciudad de México han registrado la presencia de lluvia, siendo esta la primera de este año, además de que en varias demarcaciones hay presencia de granizo.

Por medio de redes sociales usuarios han compartido videos de esta primera lluvia, donde se ve como las calles se van llenando de agua poco a poco, en la alcaldía Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo se presentan lluvias de mediana intensidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La caída de granizo se registró en la alcaldía Cuauhtémoc, hasta el momento no se han registrado caídas de árboles y/o espectaculares, ni choques a causa de la lluvia la cual persiste en el norte, centro y poniente de la capital mexiquense.

Leer más: ¡Increíble!, Llueve en varias alcaldías de la CDMX, se registra granizo y cortes de luz

Por la lluvia la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 y B del Metro presentan un avance lento, por lo que se podría duplicar el tiempo de traslado.

Usuarios han reportado un conato de incendio en un tren del Metro de la Ciudad de México en Indios Verdes, al parecer derivado de un corto circuito en la línea 3 que provocó que una llanta se incendiara, hasta el momento el Sistema de Transporte Colectivo Metro no ha dicho nada al respecto, mientras que en el sitio personal de Policía Bancaria apaga el área de incendio con extintores y se normaliza la circulación del metro.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), registra un incremento de nubosidad en la zona norte, centro parte del oriente, donde se espera que las lluvias cpontinuen acompañados de actividad electrica.

De acuerdo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC la lluvia se presentan en las alcaldías:

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Iztacalco

Benito Juárez

Cuajimalpa.

Recuerda que en esta temporada de lluvias no debes tirar basura en la calle, no camines por lugares inundados, no viertas grasas al drenaje y barre coladeras cercanas a tu casa.