Visita Oropeza a afectados por fármaco

Ciudad de México.-Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, visitó a pacientes afectados por la administración de un fármaco contaminado en el Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco.

La paraestatal informó que Oropeza estuvo acompañado por el subdirector de Servicios de Salud, Dr. Rodolfo Lehmann Mendoza.

Junto con él, se realizaron reuniones con personal médico y administrativo, los cuales expresaron sus necesidades, y además entablaron conversaciones con familiares de los pacientes.

Hoy, el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción, exigió que el director general de Petróleos Mexicanos rindiera cuentas por la muerte de siete personas en el Hospital de Pemex de Tabasco.

"Es un asunto de la mayor gravedad. Me llaman varias cosas la atención: primero, que el director general de Pemex no haya dado la cara en el asunto, no ha dicho ni pío. Lo menos que le podemos exigir es que dé la cara y dé una explicación puntual de qué fue lo que ocurrió", planteó en entrevista.

Por otro lado, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue en forma ágil cómo fue que se administró medicina contaminada a fin de deslindar responsabilidades por dicha negligencia médica.