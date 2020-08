Viven como duelo los síntomas leves; el aislamiento de 14 días agrava el cuadro emocional

Ciudad de México.- Son la mayoría, pero casi nadie habla de ellos. En CDMX, el 77 por ciento de lo casos confirmados de Covid-19 se ha enfrentado a la enfermedad desde su casa.

De forma intempestiva, sus síntomas aparecen dosificados o de bote pronto; confundibles con una gripa o mezclados con un cansancio que absorbe toda su energía; constantes y fuertes durante varios días, o que se van poco a poco.

Para quienes tuvieron Covid-19 leve, padecer la enfermedad fue como un duelo, en lo emocional. Todos jóvenes de menos de 30 años.

"Uno quiere creer que es cualquier cosa menos Covid, también surge la culpa, '¿qué pasó si yo me estaba cuidando? Pensaba que no podía pasar a mí'", dijo Karla Tamez, médico interno.

La obligación de estar aislados en casa durante 14 días, sin necesitar hospitalización, completa su cuadro emocional: un desasosiego similar a la muerte de un ser querido.

Pero su pérdida es diferente, es la salud y la certidumbre la que desaparecen.

La negación les llega casi al mismo tiempo que la primera molestia. Intentan darle diversas explicaciones, lo esconden no sólo del otro, sino de ellos mismos.

"Me empecé a sentir muy cansada y dije: 'no, es psicológico, he trabajado mucho', aunque era un cansancio excesivo", aseguró Tamez.

"Durante una semana me estuvo doliendo mucho la cabeza. Nunca pensé que fuera Covid, incluso consideré la migraña", recordó Brandon García.

Al segundo o tercer síntoma empieza la negociación, en ese momento reconocen que lo que sienten podría, aunque aún lo ven poco probable, ser Covid.

"Febrícula que luego se volvió fiebre", explica Karla.

"Fiebre y tos, que creció a neumonía. Con la fiebre dije: es Covid", agrega Brandon.

Se hacen la prueba aún con la esperanza de resultar negativa al SARS COV 2, la etapa de la depresión por lo general llega antes que el resultado de la prueba, cuando sienten más o peores síntomas.

"Soñaba mucho con mi familia y no quería ponerme grave, pensaba que si me hospitalizaban me iba a morir, el oxímetro indicaba que se me iba el oxígeno, pero nunca requerí hospitalización", dice la chef Julia.

Para algunos recibir el resultado es sólo el empujón que les permite dar el siguiente paso: aceptación.

Y como cualquier duelo, siempre deja una marca emocional.

Al final, al proceso de duelo que han vivido le suman el aprendizaje.

