Ciudad de México.- En aquella cancha de basquetbol en 2014, improvisada como sala de espera y sitio para planear la estrategia de búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, Andalusia Knoll Soloff vio en una de las abuelas, sentada junto a ella, toda su tristeza, fragilidad y hambre; un dolor tan inmenso que era difícil de explicar, y que ahora ha plasmado en su novela gráfica: Vivos se los llevaron.

Esta es una historia que a través de ilustraciones y diálogos muestra lo que la periodista vivió cuando acompañó a 43 familias en una búsqueda que aún no termina: bebés llorando, niños sin padres, ancianos, esposas y madres con el corazón en pausa, un cansancio a cuestas; la pesadez de la ausencia. También entró al enorme contraste de este pueblo de Ayotzinapa, Guerrero, que encontró bello, lleno de vida, con comerciantes, comida, bebidas típicas que incluso no conocía, como el chilate, a base de cacao.

El 26 de septiembre del 2014, México vivió uno de sus peores episodios en su historia moderna. La magnitud del ataque perpetrado en Iguala, Guerrero, nos obliga a continuar hablando de la desaparición, que cinco años después no tiene la respuesta a la pregunta más importante: ¿dónde están?; así como la materialización de su deseo: regresarlos con vida

Las mentiras del Gobierno mexicano para encubrir el caso y el apoyo nacional e internacional que la sociedad ha brindado a las familias en su digna lucha por justicia hizo que el mundo conociera el suceso.

‘Vivos se los llevaron’: la ausencia constante en Ayotzinapa/Foto: Cuartoscuro

«Nadie me manda. Yo elijo. Entonces, pues yo elegí este camino, y puedo pensar que, obvio, mi libro solo no lo va a hacer, pero sentir que yo estoy contribuyendo a algo para que las personas no sigan desapareciendo es como la luz, me guía, y que estoy dando mi granito de arena para sentir que estoy haciendo yo algo para cambiar la situación», destacó la periodista independiente.

Al principio se decía que eran 57 estudiantes desaparecidos, dato que de inmediato conmocionó e impactó a Knoll Soloff, de origen neoyorquino, quien previamente había estado trabajando en Ayotzinapa por asesinatos ocurridos en diciembre del 2011, lo que la impulsó a viajar, vivir e indagar en la Escuela Normal Rural, epicentro de la lucha.

A través de información reporteada durante el primer año de los hechos, Knoll presenta su novela gráfica Vivos se los llevaron: buscando a los 43 de Ayotzinapa, un proyecto impreso por editorial Penguin Random House, donde se le da voz a los protagonistas de esta injusticia.

Foto: Cuartoscuro

A las tres semanas de lo ocurrido, Andalusia, radicada en la Ciudad de México, llegó sola al poblado. Había intentado contar con la compañía de otros colegas que tuvieran interés en cubrir esta historia; sin embargo, el miedo les impidió acompañarla.

Compromiso

La periodista independiente recuerda cuando entró a las instalaciones de la Escuela Normal Isidro Burgos, bajó las escaleras que conducen al espacio más grande del plantel: la cancha de basquetbol, la cual está rodeada por los dormitorios de los estudiantes, y que estaba llena de gente y dolor, donde pesaba la ausencia.

Ahí, en la institución, se convirtió poco a poco en parte de la comunidad. Vivió con estudiantes, amigos y familiares de los 43, incluso colaboró con ellos en su radio comunitaria, como parte de su vida diaria en el sitio.

Andalusia lleva diez años haciendo periodismo en México. Dejó la radio comunitaria en su país, donde abordaba temas políticos, incluso trabajó mucho con los migrantes, aquellos jornaleros que enfrentaban la deportación en los Estados Unidos. Siempre preocupada por abordar historias de justicia social, en México ha continuado con esta vocación.

Pese a que alrededor del mundo lo que se conoce de México es la violencia y el narcotráfico que padece, la periodista vio el lado de la dignidad de las personas, de las víctimas, pues en sus inicios en este país continuó su trabajo sobre medio ambiente, lucha de los pueblos, hasta su primer encuentro con Ayotzinapa, con el asesinato de estudiantes el 12 de diciembre del 2011.

Esa primera vez quedó impresionada por la lucha de esta escuela, su dedicación socialista, su pensamiento, así como su labor y sus lemas de lucha combativa.

En su novela gráfica, Andalusia tiene como uno de los personajes principales a María de Jesús Tlatempa, madre del desaparecido Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, quien se interesó en contarle su historia por ser extranjera, ya que María sabía que su voz debía ser escuchada fuera de las fronteras del país, pues tristemente era consciente de que en México no se iba a resolver el caso, y había que generar una presión desde otros lugares.

Represión y desigualdad

Ernesto Guerrero, sobreviviente de la noche de Iguala, también protagoniza esta novela. Él le explicó toda la historia, la vida cotidiana y las carencias que enfrentaban en la Normal Isidro Burgos en ese entonces, como la llegada de mil estudiantes, cuando la escuela tiene cupo para 140. Esto debido a la enorme necesidad en el estado de educación gratuita para hijos de campesinos. «Me impresionó mucho su lucha, su dedicación socialista, su pensamiento, su dedicación, sus lemas», dijo.

En este punto, Andalusia Knoll subraya que tanto la prensa mexicana como la internacional se han dedicado más a destacar el hecho de la desaparición de estudiantes, sin tomar en cuenta el contexto y la importancia que tienen estas escuelas normalistas en México, creadas para que los más marginados puedan tener educación y contribuir a sus comunidades y pueblos campesinos, pues aunque existe la Universidad Autónoma de Guerrero, muchos de estos jóvenes no tienen ni los diez pesos para el pasaje o los veinte pesos para comer algo, destacó Knoll.

Además, Ernesto compartió con la autora una parte muy íntima de su historia. Ese momento de miedo, de angustia, de desesperación la noche del ataque, cuando siendo un hombre con su vida en peligro, pidió apoyo a quien le diera la vida: a su madre. Así, la escritora tuvo acceso a esos mensajes de celular en los que una madre, pese a su propio miedo, dio esperanza a su hijo: «Sé fuerte. Sé valiente. Pronto iremos por ti».

Foto: Cuartoscuro

En su investigación, Knoll constató que las escuelas rurales sufren mucha represión. Supo que Ayotzinapa es una escuela que ha sido conocida por muchos años como combativa; una institución que apoya muchas de las luchas de los pueblos en Guerrero, que también es un estado conocido por pelear sus derechos.

Para Knoll, una de las cosas que es muy importante entender es que la Normal de Ayotzinapa siempre ha tenido un bajísimo presupuesto, además de la constante insistencia del Gobierno por cerrarla, razones por las cuales durante tantos años los estudiantes han resistido y se han manifestado:

«Lo que me queda muy claro es que hay niveles del Gobierno más altos involucrados, que sea también la Policía Federal, el Ejército, y también altos mandos del Gobierno que han sido involucrados, porque si solo fuera un grupo de criminales locales, lo hubieran resuelto hace cinco años», señala Andalusia contundentemente tras realizar este trabajo periodístico.

Otras formas de explicar la realidad

Inspirada en la gran tradición de la narrativa gráfica en su país, la cual conoció en sus años de juventud en la Biblioteca Pública en Pittsburgh, Pennsylvania, Andalusia se dio cuenta de que la novela gráfica podía abordar temas serios, no solo ser un cómic para niños.

Conoció el trabajo de Joe Sacco, autor de varias novelas gráficas periodísticas, como la titulada Palestina, o su trabajo sobre la guerra en los Balcanes, que la dejó impresionada. Años más tarde, ya estando en México, y con un gran avance de investigación del caso Ayotzinapa, la autora recordó ese interés de contar una historia con dibujos y viñetas cuando en Twitter se encontró con una novela gráfica que hablaba sobre un conflicto en África.

Además, recordó las palabras de Joe Sacco en una entrevista: «Cuando tú eliges un tema para tu novela gráfica, si no piensas que ese tema va a ser relevante en cinco años, no lo hagas, porque tu libro puede tardar cinco años».

Andalusia está convencida que el caso Ayotzinapa sigue siendo relevante porque no se sabe con certeza dónde están los 43 alumnos, aun está abierta la investigación, y las familias claman conocer la verdad.

Este proyecto fue un reto mayúsculo en su carrera, porque «una cosa es saber leer una novela gráfica, y otra escribirla», dijo. Debido a esto, tuvo que aprender a hacer guiones, buscar y ordenar todas las entrevistas, los momentos clave de la noche de Iguala y ese primer año de lucha.

Al ser una mujer que realiza grabado, Knoll conocía a varias personas de la comunidad artística de la capital mexicana, por lo que pronto encontró al ilustrador Javier Corro, con quien comenzó esta aventura. Un reto fue contar con los fondos suficientes para desarrollarla, por lo que tuvo que hacer autogestión, vender y hacer varias cosas para arrancar.

Es una novela detallada. Cada una de las páginas llevó semanas de trabajo en la búsqueda de materiales audiovisuales que permitieron dar el mayor realismo; también se hicieron réplicas exactas de momentos clave, como las declaraciones de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República; de los familiares de las víctimas, de los sobrevivientes, de los testigos y todo aquel testimonio que ayudara a la reconstrucción de los hechos. Se exponen las protestas más simbólicas, como la ocurrida en Time Square, en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Cada página fue revisada por un mínimo de ocho personas para tener luz verde.

Si bien la idea original es de Knoll, en su camino de creación de esta novela, y ante varios cambios en el equipo de trabajo, contó con la colaboración de Anahí Hernández Galaviz, quien entintó las páginas; así como del ilustrador Marco Parra, quien llegó al proyecto a sus 21 años de edad, la misma que tendrían muchos estudiantes desaparecidos, detalle que llamó mucho la atención a la autora.

Knoll destacó el trabajo de Parra, quien hizo todo a lápiz; de Anahí Hernández, que entintaba a mano; del equipo conformado por el sinaloense Dante Aguilar, Adrián Parra González y Jared Gómez, quienes colorearon los grises; de Lizbeth Hernández, correctora de estilo; así como de las jóvenes Natalia y Estéfany, quienes recopilaron y transcribieron información.

Para la periodista, su mayor satisfacción con esta su primera novela fue elegir la historia por convicción; preocupada por contribuir para que las personas no sigan desapareciendo en México, porque en la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la ausencia de 43 jóvenes no puede borrarse, olvidarse ni llenar los vacíos.

Dato. Sinopsis de ‘Vivos se los llevaron’

«Sus páginas arden con las balas disparadas a los estudiantes, con el estallido de las bombas molotov lanzadas al Palacio de Gobierno guerrerense y con las llamas que destruyen las boletas de los partidos políticos, indiferentes ante este suceso trágico que inspiró a miles de personas a adoptar a los 43 jóvenes como sus propios hijos y a exigir su presencia con vida».

Frases.

Me queda claro que hay niveles de Gobierno más altos involucrados, porque si fuera un grupo de criminales locales, lo hubieran resuelto hace cinco años”

"Puedo pensar que, obvio, mi libro solo no lo va a hacer, pero yo estoy contribuyendo en algo para que las personas no sigan desapareciendo”