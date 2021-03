"Voy a ser jefa de Gobierno hasta el último minuto", dice Sheinbaum sobre presidencia en 2024

Ciudad de México.- Tras ser cuestionada esta mañana sobre si le gustaría ser candidata a la presidencia de México en el año 2024, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam Pardo, declaró que ella fue elegida para ocupar un cargo en la capital del país por lo que hoy en día descarta ocupar dicho puesto a nivel federal y prefiere tener los pies en la tierra.

"Sin comentario alguno. A mí me eligieron para ser jefa de Gobierno y voy a ser jefa de Gobierno hasta el último minuto", enfatizó la mandataria capitalina en conferencia de prensa ante medios de comunicación masiva.

Agregó que el momento en que uno empieza a pensar otras cosas, "se empieza a marear" y su gobierno quiere tener siempre los pies en la tierra; también destacó que lo único que quieren es estar a la altura de los habitantes de la CDMX, de quienes están orgullosos.

Cabe destacar que esta no es la primera ocasión en que la funcionaria es cuestioanda sobre ocupar la silla presidencial de México. Esto debido a menciones al respecto realizadas a inicio de marzo, cuando el actual Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, mencionó durante su habitual conferencia que "ya hay relevo generacional".

En dicho contexto, Sheinbaum Pardo enfatizó una vez más que su gobierno está concentrado en un solo ojetivo: gobernar la ciudad.

No. Imagínenese que me pongo a "futurear". No qué. Estamos gobernadno la ciudad y más en una situación tan compleja como la que vivimos. La concentración es en gobernar la ciudad y servir a la ciudadanía