¿Y el trabajo? Exhiben a alcaldesa de Álvaro Obregón en exclusiva zona de Fórmula 1

La alcaldesa de Álvaro Obregón no se ha pronunciado tras la difusión de las imágenes con un lujoso asiento en la Fórmula 1, sino que este domingo ha publicado en su cuenta oficial de Twitter algunas de las actividades que realizó en días pasados.

Detalló que en promedio el precio del lugar ocupado por Lía Limón es de 25 mil pesos, y aseguró que la alcalesa del PAN, PRI y PRD aceptaba tomarse fotos con quien se lo solicitaba, bajo la sola condición de que no apareciera la pista de carreras en las imágenes.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.