Ya en México, quinta ola de Covid: especialistas de la UNAM; llaman a continuar cuidados

La quinta ola de la pandemia de Covid-19 ya está en México, pues la crisis sanitaria aún no termina, afirmaron especialistas de la UNAM, quienes agregaron que mientras ésta se irá terminando paulatinamente, sí se están viendo descensos en cuestión de gravedad, hospitalizaciones y defunciones.

En un reportaje sobre la quinta ola, la Gaceta UNAM destaca este viernes el incremento en 203 por ciento de casos en comparación con la última semana, luego de que este jueves la Secretaría de Salud (SSa) federal notificó 8 mil 024 nuevos casos, así como 42 muertes al día contra las 20 diarias de la semana anterior.

De igual forma, destacó que Baja California Sur, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora son las entidades con más casos activos.

Sin embargo, según destacó Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la llegada de la quinta ola no significa que hayamos hecho algo mal para que se volvieran a incrementar los contagios, apuntando que esto es algo natural debido a la constante aparición de nuevas variantes.

Agregó que, aunque sí son efectivos el uso de cubrebocas y el distanciamiento social para reducir el impacto de la quinta ola, “el fenómeno ocurrirá de cualquier forma”, pues ya entraron a nuestro país las subvariantes BA12-1 y la BA4BA5 de la ómicron, que no se habían presentado tanto en México, y que están “atacando” a las personas sin ninguna de las vacunas.

“Hay que recordar que la vacunación no es para no enfermarse, sino básicamente para no tener enfermedad grave y no morir. Si bien el padecimiento le puede dar a cualquier persona, sobre todo a quienes tienen mucha movilidad y están en tumultos de personas sin cubrebocas, el riesgo de complicación se relaciona con las condiciones inherentes a ella y a las condiciones de vacunación o de no vacunación”, destacó Macías, quien estuvo a cargo de la estrategia contra la influenza AH1N1 durante la pandemia de 2009.

Justo en este tenor, la investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Susana López Charretón, resaltó la necesidad de no confiarse y seguir con las medidas preventivas y cuidados, pues apuntó que aunque la cuarta ola presentó cifras altas de contagios, las vacunas ayudaron a que éstas no se reflejaran en las hospitalizaciones y muertes.

“A pesar de que tuvimos una cuarta ola altísima en contagios, bajó muchísimo la ocupación hospitalaria y las defunciones. Sin embargo, no hay que confiarse, pues no quiere decir que no te toque la mala suerte. Que tengamos un uno por ciento de ocupación hospitalaria no quiere decir que no nos vaya a tocar. No nos debemos de confiar, es importante mantener el cuidado, y si lo hacemos durante este tiempo y el que ya se nos viene a partir de octubre de influenza, tendríamos muchísimo menos problemas de salud” subrayó.

Asimismo, al puntualizar que la “pandemia no se va a acabar como prender y apagar un switch de la luz. Será un proceso gradual”, López Charretón afirmó que este “desvanecimiento” se ha observado con las últimas olas y los descensos en los casos graves, puntualizando que lo mejor es evitar acudir a lugares cerrados, así como el uso del cubrebocas en todos los lugares públicos, pues señaló que todavía hay un riesgo alto de contagio.