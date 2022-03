"Ya he vivido mucha discriminación": mujer otomí a quien le negaron entrar al baño en Casa Lamm

Ciudad de México.- Tras darse a conocer el caso de discriminación por parte del Centro de Cultura Casa Lamm a una mujer otomí a quien le negaron el acceso al baño, ella cuenta que no es la primera ocasión que la discriminan por su origen.

Brígida Ricardo, la mujer indígena otomí discriminada por Casa Lamm, compartió de la mano de varias personas que se manifestaron ayer en el monumento dedicado a la muñeca Lele, de origen otomí, en Ciudad de México, contra su caso que el restaurante donde ella estaba comiendo le negó ingresar al baño.

"Estoy un poco triste, pero ya he vivido mucha discriminación en nuestro país", es parte de la declaración de Brígida Ricardo destacando que lo que le hicieron los trabajadores del restaurante el domingo pasado fue algo horrible.

La mujer continúa explicando en entrevista con la agencia EFE que como indígenas otomíes se visten y portan la vestimenta típica, y cuando les hacen algo así directamente les duele, pues se siente como si no valieran nada.

"Mi mensaje es que falta mucha información para la gente, porque la verdad esto no puede seguir pasando. Somos muchos indígenas que estamos aquí como residentes de la ciudad, esto no puede pasar, seamos de donde seamos".

Y es que el fin de semana pasado, Brígida Ricardo estaba comiendo en el restaurante del Centro de Cultura Casa Lamm, cuando acudió al baño y una trabajadora de limpieza le dijo que no podía entrar, ya que era de uso exclusivo para comensales.

"Pregunto y le digo que por qué no me dejó entrar ahí, y me dijo que era para los comensales. Le dije '¿yo que soy?'", expresó la mujer, quien compartió también que la empleada le pidió una disculpa y ella le explicó que lo hizo fue un acto de discriminación.

El lunes, Casa Lamm pidió una disuclpa pública por lo sucedido y rechazó cualquier acto discriminatorio, además de que su personal sería capacitado para evitar ese tipo de hechos.

Lee más: Evacuación exitosa: celebra Marcelo Ebrard llegada de mexicanos desde Ucrania a Rumania

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la capital destaca que en la Ciudad de México la primer discriminación es por color de piel, le siguen por origen indígena, ser mujer y a personas LGBT+.

*Con información de EFE*