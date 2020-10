"Ya no me querían", Ethan fue abandonado por su papá y madrastra

Ciudad de México.- Ethan, un niño de ocho años fue encontrado en la alcaldía Iztapalapa, al parecer fue abandonado en la calle durante la madrugada de este martes por su papá y su madrastra porque, según él, ya no lo querían.

Fue a las 05:00 de la mañana del día de hoy, 27 de octubre, en la colonia San Juan Xalpa, en el cruce de las calles 3 y Carril que el menor fue encontrado por dos personas sentado en una banqueta, con su pijama, una mochila con tortillas, chocolate y cereal, dichos sujetos le preguntaron que hacía ahí y al escuchar su relato de inmediato hablaron a las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron a donde se encontraba el Ethan y les contó que su padre y su madrastra lo dejaron ahí porque ya no sentían a gusto con él, por lo que decidieron dejarlo a su suerte en la calle.

Ya no se sentían a gusto conmigo, ya no me querían" dijo Ethan a los oficiales.