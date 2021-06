"Ya para qué sigo aquí"; Diego amenaza con suicido tras atropellar a Polly y Fernanda

Ciudad de México.- "¡Yo no me voy a ver encerrado a la verga! ¡Ya para qué sigo aquí odiado por la socidad!", expresó Diego Armando Helguera Salgado, el joven de 27 años acusado de arrollar brutalmente en estado de ebriedad a las jóvenes Polly Olivares y Fernanda Cuadra en calles de la alcaldía Iztacalco

Tras huir el 12 de junio de la escena donde atropelló a ambas jóvenes, quienes actualmente se debaten entre la vida y la muerte debido a las severas lesiones provocadas, Diego Armando habría escapado de su casa, cerrado parte de sus redes sociales y apagado tu teléfono celular.

Al poco tiempo se dio a conocer un mensaje de audio que al parecer Diego Armando habría enviado a uno de sus amigos haciendo referencia al suicidio, esto ante lo mediático del accidente y los señalamientos de la sociedad.

Lee más: ¡Dan 50 mil pesos! A quien dé paradero del joven ebrio que atropelló a Polly y Fernanda

El audio fue presentado por el periodista José Cardenas en su programa de radio de Grupo Fórmula, donde indica que él prefiere "corbatear" a ser encarcelado y odiado por la sociedad.

"Gracias por todo, pero yo no me voy a ver encerrado a la verga. Así que si pasa algo prepárate para lo peor, o bueno, no peor porque a ti no te perjudica en nada, pero yo sí siento que te va a pegar si sabes que me 'corbatee' o algo".