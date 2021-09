Ya son dos los edificios de la CNDH en la CDMX tomados por grupos feministas

Con pintas y a la espuma de los extintores, mujeres encapuchadas de "Panteras Violetas" tomaron un edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Tlalpan, acusando que el organismo privilegia solo a algunos grupos de feministas, mientras que a ellas no les hace caso.

Asimismo, mientras vanzalizan el inmueble al interior y exterior, las feministas aseguraron que solo lo liberarán hasta que la titular dde la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se reúna con ellas, a la vez que pidieron su renuncia, pues aseguraron que la atención que les ha dado el organismo nacional ha sido deficiente y selectiva para algunos grupos de mujeres, por lo que sus carpetas de investigación no han tenido avances, a pesar de las protestas que han realizado tanto en la Fiscalía General de la República (FGR), como en la Secretaría de Gobernación (Segob).

A lo que además se suman los supuestos malos tratos que han recibido por parte del personal de vigilancia de las instalaciones de la Comisión, a la vez que exigieron que el organismo de mayor atención a los casos de violencia de género.

En tanto que, con éste, que alberga la Coordinación del Programa Especial de Personas Desaparecidas y el Órgano Interno de Control, ya son dos los inmuebles de la CNDH en poder de feministas, luego de que otro grupo tomó el ubicado en la colonia Centro en septiembre de 2020.

A las integrantes de Colectiva Panteras Violetas, se sumaron de forma pacífica las de Colectiva Feminista Ehécatl y familiares de víctimas; sin embargo, en redes sociales circulan videos en los que feministas y hombres que dicen ser familiares de víctimas accionan extintores y realizan destrozos.

Sobre la toma

Luego de tomar el inmueble, las feministas aseguraron que sólo lo liberarán si la titular de la CNDH se reúne con ellas, a la vez que afirmaron que quienes realizaron “la toma son todos víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Todos con recomendaciones que no se han cumplido, que están mal hechas, que no tienen seguimientos, que no garantizan ninguna medida de satisfacción".

Leer más: Exsubsecretario de Mancera saldrá del reclusorio para ser testigo de la FGJCDMX

Ello, luego de que por la mañana un grupo de feministas protestó frente a la sede de la CNDH en Periférico Sur, donde no fueron atendidas, y donde reprocharon que 11 mujeres, 7 niños y dos hombres fueron privados de la libertad por el intento de toma de las instalaciones de Derechos Humanos del Estado de México el 11 de septiembre de 2020.