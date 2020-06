"Yo era de los que no creía en virus"

CDMX.- Durante los meses de la epidemia, conductores de aplicaciones de transporte han experimentado episodios de empatía y de confrontación con los usuarios.

Pablo de Jesús Durán es conductor en Uber desde hace tres años y medio. Aunque al inicio se mostraba escéptico sobre la existencia del Covid-19, las continuas charlas con médicos lo hicieron cambiar de opinión.

"Una vez se subieron dos doctores ahí en San Fernando, me dicen que si no tengo problema en subirlos y yo les digo que no. Ya me cuentan que no duermen, están en turnos de casi todo el día, imagínate y luego que no quieran subirlos, pues no está bien", relata Durán.

"Me dicen que se están muriendo tantos, y tú los ves y están asustados; me dicen que me cuide y que cuide a mi familia. Yo era de esos que pensaba que no existe y ahora cada que baja el usuario, limpio las agarraderas, las puertas, no suben sin cubrebocas".

Refiere que otros médicos le han explicado el proceso de mutación del virus de animales a humanos (la zoonosis), el tiempo de vida del virus según la superficie a la que se adhiera y él, a su vez, intenta replicar la información con los pasajeros.

Diario, desinfecta dos veces su vehículo: en la mañana antes de salir y al mediodía. Además de gel antibacterial, en la parte trasera ofrece un atomizador con alcohol y bolitas de algodón.

El caso de José Luis López Becerril, quien también conductor de Uber, es diferente.

El hombre cuenta que ha tenido malas experiencias con usuarios que se rehúsan a cumplir con las medidas sanitarias básicas.

"El domingo (7 de junio) tuve un problema con un pasajero, subió en Polanco y le pregunté si traía cubrebocas, me dice que no y le pido de descienda del coche. Se puso violento, que él ya había pagado el servicio y yo lo tenía que llevar", recuerda Becerril.

"Le dije 'no te puedo llevar', cancelé su viaje y le pedí que bajara. Y el amigo este no se quiso bajar del auto. Al final tuve que pedir apoyo de la fuerza pública".

José Luis señala que en las zonas de Iztapalapa, Ecatepec y las partes altas de Álvaro Obregón es donde le han tocado usuarios sin cubrebocas, que quieren abordar en grupo e, incluso, a quienes se les ve salir de fiestas.

En 2016, José Luis organizó a sus colegas contra la disminución de las comisiones que recibían de Uber, por lo que ahora administra cinco grupos de WhatsApp, cada uno integrado por unos 50 conductores.

Ese alcance le ha dado oportunidad de tener un monitoreo de lo que ocurre en la Ciudad, por ello notó que en mayo hubo un aumento en los niveles de inseguridad.

"Las últimas tres, cuatro, semanas se ha tenido el aumento de robo de autos, van cerca de 50, y, desafortunadamente, cuatro compañeros han muerto por resistir el asalto, uno en Gustavo A. Madero y los otros tres en el Estado (de México)", detalla.

