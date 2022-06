Yo hago a los pobres ricos, usted hace a los pobres más pobres: Sandra Cuevas a AMLO

Arropada por los alcaldes de oposición en la Ciudad de México y líderes de partidos políticos, la perredista Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Yo soy aferrada como usted, soy necia como usted, lucho como usted, pero yo, yo hago a los pobres ricos, usted hace a los pobres más pobres, espetó Cuevas al presidente López Obrador, en un evento de apoyo a la alcaldesa amiga del senador Ricardo Monreal.

En el Deportivo Guelatao, Sandra Cuevas, a quien el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México envió un oficio para inhabilitarla un año, dijo que no les tiene miedo ni a López Obrador ni a Claudia Sheinbaum.

"No nací con la alcaldía en las manos, no nací teniendo poder, no nací teniendo dinero, y no es lo que me mueve, no me mueve que me quiten la Alcaldía, lo que me mueve es tanta injusticia", arengó Cuevas.

Los alcaldes de oposición en la capital del país reprocharon también al gobierno de la Ciudad de México que no los dejan trabajar y manifestaron su apoyo a Sandra Cuevas.

"Y se los digo claramente, aunque me persigan, aunque construyan una narrativa, una idea equivocada de Sandra Cuevas, quiero decirle que aunque sigan amenazando, quiero decirle Presidente que en algo nos parecemos usted y yo", manifestó la alcaldesa, quien llegó a la Cuauhtémoc por la coalición opositora.

Quiero decirle a usted Presidente de la República, a usted doctora Claudia Sheinbaum, añadió, por más que me amenacen, por más que me amedrenten, no les tengo miedo, y aquí estoy, aquí hay mucha Sandra Cuevas, hay mucha alcaldesa y aquí estoy.

No me voy a detener: Sandra Cuevas

Voy a seguir haciendo lo correcto, apuntó Cuevas, quien agradeció el apoyo de los alcaldes panistas de Álvaro Obregón, Lía Limó; Benito Juárez; Santiago Taboada; Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y Azcapotzalco, Margarita Saldaña.

"Creo en el respaldo que hoy me están dando mis compañeros, porque ellos, al estar aquí, refrendándome su apoyo, los empiezan a perseguir, pero vamos a seguir trabajando, y yo personalmente voy a seguir trabajando. Y créanme que en donde esté, en donde esté", expuso.

No me voy a detener hasta que este país logre una ciudad distinta, con un líder distinto que sí quiera la gente, con un Presidente de la República que sí quiera la gente, que se deje de estar dividiendo a este país, que deje de estar persiguiendo a mujeres, que deje de estar persiguiendo hombres, que deje de amenazar, que deje de estar metiendo al crimen organizado en este país".