Yo le creo a ellas: responde Beatriz Gasca a Sheinbaum

Ciudad de México.- La empresaria Beatriz Gasca le respondió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la señaló de brindar apoyos a las mujeres que invadieron la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y fue oradora principal en Angirita, también la acusó de estar poniendo los cuadros intervenidos en subasta, por lo que se hizo una investigación pública.

Tras las acusasiones Beatriz contestó por medio de twitter las acusasiones que le hace la jefa de gobierno "es verdad que he ido a ver a mis hermanas que están dentro de la ex CNDH, es verdad que las he apoyado con viveres, y es verdad que desde la Red Feminista Nacional que represento en la Ciudad de México me he pronunciado a favor de los derechos de las mujeres".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Mi presencia en actos feministas es para pedir a los gobiernos de todos los niveles que den respuesta a las demandas de los grupos, que como aquellos que se encuentran dentro de la ex CNDH, son legítimas e impostergables."

En su carta Gasca invita a Claudia Sheinbaum a "trabajar entre mujeres para solucionar las situaciones del país".

También mencionó que hará una "pausa" a sus labores y se deslinda completamente de su cargo en la empresa GINgroup y "deslindo a la empresa de mis acciones como activista.. La empresa jamas ha estado involucrada con mi activismo feminista ni con mis visitas dentro de la ex CNDH".

Yo si les creo a ellas. Yo si le creo a las víctimas

"Mi trabajo y mi desempeño profesional y mis logros no tienen que ver con mis convicciones como mujer, con mi lucha feminista, con mi empatia a las madrres de desaparecidos." termina la carta escrita por Beatriz Gasca.