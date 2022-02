ZsONA MACO: arranca en CDMX con novedades para la edición 2022

Este año, ZⓈONAMACO celebrará su décima octava edición, del 9 al 13 de febrero, en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, presentando más de 200 expositores internacionales de arte, diseño, foto y antigüedades.

El equipo curatorial, liderado por Juan Canela, director artístico del organismo, está conformado por:

Direlia Lazo (La Habana, 1984) como curadora de la nueva sección ZⓈONAMACO EJES; Luiza Teixeira de Freitas (Río de Janeiro, 1984) como curadora de ZⓈONAMACO SUR.

Esteban King (Ciudad de México, 1986) como curador de ZⓈONAMACO ARTE MODERNO.

Sara Hermann (Santo Domingo, 1969) como curadora de la feria ZⓈONAMACO FOTO.

Alfonso Miranda (Ciudad de México, 1978) como curador de la feria ZⓈONAMACO SALÓN.

Cecilia León de la Barra (Ciudad de México, 1975) continúa al frente de la feria ZⓈONAMACO DISEÑO como directora artística.

Para la edición 2022, se trabajó nuevamente con el despacho Tom Posta de Países Bajos que, junto al despacho mexicano, Salinas Lasheras, diseñó un nuevo plano que contará con más de 16 mil metros distribuidos en 3 salas, 3 accesos distintos para los visitantes y pasillos y áreas de esparcimiento mucho más amplios.

Las novedades para el 2022

Dentro de las novedades para este año, se presentará por primera vez en ZⓈONAMACO EJES curada por Direlia Lazo (La Habana, 1984), una nueva sección de ZⓈONAMACO México Arte Contemporáneo que fusionó las secciones Nuevas Propuestas y Foro con un replanteamiento que se manifiesta sobre las urgencias actuales del arte como un gran diálogo entre galerías y prácticas artísticas enfocándose en galerías jóvenes. También como parte de esta sección se presentarán NFTs en un proyecto que se lanzará durante la feria y cuya información se revelará más adelante.

La sección ZⓈONAMACO SUR, también parte de la feria de arte contemporáneo y curada por primera vez por Luiza Teixeira de Freitas (Río de Janeiro, 1984), presentará proyectos de distintas galerías alrededor del mundo, en donde cada una presentará un diálogo entre dos artistas. Inspirádose en ideas de fantasía y lo surreal, así como el límite de estos conceptos dentro de cada realidad personal, esta sección buscará ver el arte y las prácticas existentes en este entrelazamiento en donde arte, naturaleza e imaginación se encuentran.

En cuanto a la sección ZⓈONAMACO ARTE MODERNO curada por Esteban King (Ciudad de México, 1986), este año presentará galerías mexicanas y también de países como Estados Unidos, Brasil y Colombia. Dentro de esta sección se exhibirán obras de artistas como Rufino Tamayo, Leonora Carrington, Manuel Felguérez, Diego Rivera, José Clemente Orozco, María Izquierdo, entre otros.

La feria ZⓈONAMACO DISEÑO, dirigida por Cecilia León de la Barra (Ciudad de México, 1975), presentará ‘EMERGENTE’, una nueva sección que se lanzó durante la ‘Semana del Arte ZsONAMACO 2021’ y que busca promover el trabajo de jóvenes diseñadores. Esta nueva sección curada por Cecilia León de la Barra (Ciudad de México, 1975), Joel Escalona (Ciudad de México, 1986), y Jorge Diego Etienne (Tampico, 1983), exhibirá 30 proyectos de diseñadores independientes.

La feria ZⓈONAMACO FOTO curada por Sara Hermann (Santo Domingo, 1969), presentará 17 galerías de ciudades como París, Tokyo, Estambúl, Copenague, Londres, Toronto, Ciudad de México, entre otras. En cuanto a la feria ZⓈONAMACO SALÓN curada por Alfonso Miranda (Ciudad de México, 1978), presentará a los principales anticuarios del país.

Como cada año, ZⓈONAMACO contará nuevamente con un programa de conversaciones con panelistas de talla internacional que tocarán temas de actualidad en el mundo del arte. Esta edición contará con invitados como Nicholas Baume, curador del New York Public Art Fund; Tamara Grynbaum de Fine Arts at Rally.io; Carla Acevedo-Yates, curadora de Museum of Contemporary Art Chicago; Emiliano Valdés del Museo de Arte Moderno de Medellín; Pilar García, curadora de la colección artística del MUAC; Marielsa Castro Vizcarra, curadora asociada de Museo Jumex, entre otros.

En total, el programa de conversaciones contempla 20 actividades entre las que se encuentran los premios Fundación Casa Wabi Premio de Residencia para Artistas Mujeres 2022 y el Premio Tequila 1800 Colección. Adicional a esto, también tendrá lugar un extenso programa de actividades al público en los principales museos y galerías de la Ciudad de México de forma paralela a ZⓈONAMACO.

Para cumplir con los protocolos sanitarios, se solicitará a todos los asistentes y expositores de ZⓈONAMACO, presentar su certificado de vacunación o una prueba de Covid negativa realizada con 24 horas de anticipación al ingreso. Adicional a esto habrá estaciones de gel antibacterial, se promoverá el uso correcto y obligatorio de cubrebocas y se sanitizará toda la feria al final del día. Habrá un módulo de pruebas Covid dentro de Centro Citibanamex con el código de descuento: CCB-Visitantes para facilitar este trámite al público.

