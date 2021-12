10 trucos para alargar la vida de tu coche

10. Evita recorrer tramos cortos. El motor necesita un poco de tiempo para calentarse y el funcionamiento en frío acelera el desgaste de las piezas e impide que el aceite se caliente, así que el consejo es procurar no recorrer tramos cortos.

9. Cambia las llantas en mal estado. Aunque no es fácil percibir el mal estado de los neumáticos al conducir, esto puede resultar peligroso a largo plazo, así que lo mejor es revisar constantemente las llantas y siempre antes de salir de viaje.

8. Protege la pintura con un buen encerado. No basta con lavar tu auto constantemente, pues la carrocería inevitablemente se corroe al estar expuesta al sol, excrementos de pájaros y restos de insectos. Aplicar una capa de cera a la carrocería un par de veces al año mantendrá tu vehículo más protegido.

7. Revisa el motor de tu auto cada cierto tiempo. Aunque no presente ninguna falla, es aconsejable llevar el coche con el mecánico para una revisión del motor, especialmente si se trata de un vehículo con varios años de uso.

6. Lava constantemente tu carro. La suciedad acumulada también acelera el deterioro de los vehículos, así que lo ideal es limpiarlos con regularidad y utilizando los productos adecuados para no dañar la carrocería ni los interiores.

5. No dejes tu auto estacionado demasiado tiempo. El desuso es uno de los factores que más contribuyen al deterioro de los coches, pues propicia averías en el motor y la descarga de la batería, así que, aunque no lo necesites, intenta encenderlo y ponerlo en marcha de vez en cuando.

4. No dejes prendidas las luces y el radio al apagar tu auto, de esta manera evitarás que la batería se descargue de forma innecesaria.

3. Si tu auto es estándar, procura utilizar correctamente el clutch. No mantengas tu pie sobre el pedal y asegúrate de pisarlo como es debido al hacer los cambios de velocidad, de esta manera podrás prevenir problemas con el embrague.

2. No arranques justo después de encender el motor. Es necesario darle tiempo para que se caliente y el aceite lubrique bien las piezas.

Aplica estos consejos y no sólo te ahorrarás dinero en reparaciones para tu carro, sino que además lograrás garantizar su funcionamiento durante muchos años.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.