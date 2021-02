2º de primaria Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 11 de febrero

Los estudiantes de nivel básico en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con educación a distancia por medio del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El día de hoy te damos a conocer las actividades y preguntas para segundo grado de primaria de este jueves 11 de febrero de 2021 que propone el programa "Aprende en Casa 3".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Inglés: Exploremos nuevas canciones

El día de hoy participarás en la entonación de canciones.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Leer más: 2º de primaria Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 10 de febrero

Tell me: Do you know the letters of your name? / Dime: ¿Conoces las letras que conforman tu nombre?

What if we sing the alphabet? / ¿Qué te parece si cantamos el alfabeto?

Imagen: SEP

Las siguientes imágenes son pistas de canciones que vas a cantar.

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Mira el siguiente video:

Calora

Matemáticas: ¿Apoco cabe lo mismo?

El día de hoy aprenderás que recipientes con la misma capacidad pueden tener distinta forma.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Observa los siguientes ejemplos:

Imagen: SEP

Consulta tu libro de texto en la página 96.

Imagen: SEP

Conocimiento del medio: Distintos tamaños

El día de hoy seguirás aprendiendo sobre las plantas y reconocerás su tamaño como un criterio para clasificarlas.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Consulta tu libro de texto de la página 94 a la 97.

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Lenguaje: Mi plan de lectura

El día de hoy seguirás aprendiendo sobre las lenguas y culturas originarias de nuestro país.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Observa el siguiente video:

Otomíes

Lee el siguiente texto:

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Realiza un plan de lectura como el que se muestra a continuación.

Imagen: SEP

Leer más: Nivel preescolar Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 11 de febrero

Imagen: SEP

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo