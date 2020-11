2° primaria Aprende en Casa II: preguntas y actividades 26 de noviembre 

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia a través del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión te proporcionamos las actividades y preguntas para segundo grado de primaria de este jueves 26 de noviembre de 2020 con el programa "Aprende en Casa II".

Inglés: Pedro y su casa

El día de hoy participarás en la lectura de nombres de objetos del hogar.

Actividades "Aprende en Casa II"

Repeat:

This is the living room / Esta es la sala

This is a sofa; this is a TV / Este es un sofá, esta es una televisión

This is a dining room / Este es un comedor

This is a table / Esta es una mesa

This is a garden / Este es un jardín

This is a tree / Este es un árbol, these are flowers / estas son flores

Observa el siguiente video:

Cápsula Jonny Frank

Matemáticas: Juguemos al tiro con arco

El día de hoy leerás, escribirás y ordenarás números naturales hasta 1000.

Actividades "Aprende en Casa II"

Consulta tu libro de texto en la página 57.



Conocimiento del medio: Lo que hacemos diariamente 2

El día de hoy aprenderás a identificar actividades cotidianas que realizas en distintos

momentos del día.

Actividades "Aprende en Casa II"

Consulta tu libro de texto en la página 56 y realiza la actividad.

Lenguaje: Compartimos lo aprendido

El día de hoy revisarás de manera autónoma si usaste la mayúscula al inicio de la oración, en la escritura de nombre propios y punto final.

Actividades "Aprende en Casa II"

Mira el siguiente video:

Tzeltales de Chiapas

Da clic AQUÍ para leer información sobre el tema.

