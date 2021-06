3° de primaria Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 24 de junio 

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia por medio del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El día de hoy te damos a conocer las actividades y preguntas para tercer grado de primaria de este jueves 24 de junio de 2021 que propone el programa "Aprende en Casa 3".

Ciencias naturales: La Tierra en el universo, repasamos lo aprendido

El día de hoy aprenderás a explicar la secuencia del día y de la noche y las fases de la Luna considerando los movimientos de la Tierra y la Luna.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Da clic AQUÍ para leer el siguiente texto titulado "La Tierra desde el espacio".

Ahora observa las siguientes imágenes:

ASTRÓNOMO

Imagen: SEP

SISTEMA SOLAR

Imagen: SEP

TELESCOPIO

Imagen: SEP

MERCURIO, VENUS, TIERRA, MARTE, JÚPITER, SATURNO, URANO Y NEPTUNO

Imagen: SEP

EJE

Imagen: SEP

SATURNO

Imagen: SEP

CRÁTERES

Imagen: SEP

SOL

Imagen: SEP

LUNA

Imagen: SEP

TIERRA

Imagen: SEP

Responde las siguientes preguntas:

¿Qué es el movimiento de rotación?

¿Cuál es el planeta con el periodo de traslación más largo del sistema solar y cómo sabes la respuesta?

¿Qué pasaría si la Tierra no rotara?

¿Qué es el movimiento de traslación?

¿Cuál es el planeta con las temperaturas más bajas?

¿Cuánto dura el movimiento de traslación de la Tierra?

¿Qué da origen al día y a la noche?

¿Cuál es el mejor planeta para vivir?

¿Cuánto dura el movimiento de rotación de la Tierra?

¿La Luna se mueve? ¿Cómo?

Matemáticas: Tapete doble

El día de hoy aprenderás a establecer relaciones entre los elementos de la división y de la multiplicación; este es, si a x b = c, entonces c ÷ a = b y c ÷ b = a.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Consulta tu libro de texto en la página 158.

Imagen: SEP

Artes: Una mirada al Palacio de Bellas Artes

El día de hoy aprenderás a favorecer la visita al Museo del Palacio de Bellas Artes, para valorar la identidad cultural mexicana.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Imagen: SEP

Observa con atención los siguientes videos:

Espacios del Palacio de Bellas Artes

Regina Pacheco explica recorrido virtual por Bellas Artes

Lenguaje: Preferencias de platillos

El día de hoy aprenderás a elaborar un recetario con los platillos propios de la comunidad.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Mira los siguientes videos:

Creación y Oficio - Telar maya

Don Leopoldo y Cupertino. Tablas y gráficas

