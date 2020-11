3° de primaria Aprende en Casa II: actividades y preguntas 27 de noviembre

Estudiantes en México continúan con el ciclo escolar 2020-2021 mediante clases a distancia con ayuda del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A continuación, te compartimos las preguntas y actividades para tercer grado de primaria de este viernes 27 de noviembre 2020 que establece el programa "Aprende en Casa II".

Matemáticas: ¡A formar números!

El día de hoy aprenderás diferentes estrategias para comparar dos números y la relación de la escritura de números con cifras y nombre a través de su descomposición.

Actividades "Aprende en Casa II"

Las siguientes tarjetas son para plantearte un desafío.

Cada tarjeta tiene un valor distinto que va desde cero hasta nueve. Elige tres tarjetas para que formes el número de tres cifras más grande que puedas con ellas.

Imagen: SEP

Para lograrlo, elige el número mayor de éstos, que es el 9 y colócalo como primer número, luego selecciona el número 8 y ponlo enseguida, y finalmente elije el 7 y así ya tendrás el número 987.

Imagen: SEP

¿Qué dices, es cierto que el número que se forma con esas tres cifras es el 120?

Imagen: SEP

Hay otros números más pequeños que se pueden formar con esas mismas cifras. ¿Qué pasa si cambias de lugar el 0 y lo colocas en medio del 1 y del 2?

Imagen: SEP

Ahora pasa el 0 hasta la izquierda, después coloca el 1 y el 2, ¿qué número obtienes?

Como el cero hasta la izquierda no tiene valor, el valor de la expresión es 12.

¿Crees poder reacomodar las tarjetas para obtener un número todavía más pequeño que el 12?

Da clic AQUÍ para ver más información.

Inglés: ¿Cuál es tu fábula favorita?

El día de hoy escucharás una fábula para relacionarla con una secuencia ilustrada.

Actividades "Aprende en Casa II"

Da clic AQUÍ para leer algunas fábulas en inglés.

In this fable some of the characters are bees / En esta fábula algunos de los personajes son abejas

Imagen: SEP

One of the characters is very hungry / Uno de los personajes tiene mucha hambre

Imagen: SEP

He wants honey / Quiere miel

Imagen: SEP

There is a beehive in the fable / Hay un panal

Imagen: SEP

The setting of the story is in the forest / El lugar de la escena es el bosque

Imagen: SEP

La fábula es:

The Bear and the Bees / El oso y las abejas

Imagen: SEP

Observa la siguiente cápsula:

Lego

Artes: Las familias de México

El día de hoy aprenderás a realizar un retrato de tu familia utilizando técnica mixta.

Actividades "Aprende en Casa II"

Observa el siguiente video:

“El cuerpo como transmisor de tradiciones culturales”

Da clic AQUÍ para ver.

Ahora realiza un collage con imágenes de músicos, artesanos y danzas de diferentes etnias indígenas.

Integra la actividad al tu diario pictórico.

Reflexiona sobre cómo las costumbres y tradiciones dan identidad a nuestras familias y a un país.

¿Qué ideas o sentimientos plasmaste?

¿La obra refleja algún momento o costumbre de tu familia?

¿Qué nombre le pondrías a tu trabajo?

Mira el siguiente video:

Cápsula del Especialista

¿Cuál fue tu obra preferida?

¿Cuál crees que es más compleja de realizar?

En el diario, ocupaste técnica mixta, por lo que manejaste más de una, pero si tuvieras que quedarte con solo una técnica, ¿cuál elegirías?, ¿por qué?

Reflexiona sobre todas la técnicas y momentos que plasmaste en el diario.

Valores: Con esfuerzo, los retos puedo superar

El día de hoy aprenderás a identificar que con base aa esfuerzo puedes lograr lo que te propongas.

Actividades "Aprende en Casa II"

Da clic AQUÍ para leer la siguiente situación.

Mira el siguiente video:

Once niñas y niños. Natación con Erin (8 de mayo, 2018)

¿Qué tal?, ¿qué te pareció el mensaje que nos dio Erin?

