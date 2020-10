4° de primaria: Actividades de Aprende en Casa II 15 de octubre

El programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, continúa proporcionando contenido didáctico para estudiantes de nivel básico.

El día de hoy te damos a conocer las preguntas y actividades de este jueves 15 de octubre de 2020 para cuarto grado de primaria a través del programa "Aprende en Casa II".

Matemáticas: problemas de suma y resta

El día de hoy aprenderás a resolver problemas que implican sumar o restar números decimales utilizando los algoritmos convencionales.

Resuelve el siguiente problema:

Julia, compró tela para hacer los uniformes de sus hijos. Primero compró 2.3 metros; después, 3.15 metros; y al final 3.5 metros. ¿Cuánta tela compró Julia en total?

Resuelve el siguiente problema:

El señor Rodolfo gana a la semana $254.50 y su esposa recibe $376.50 en el mismo tiempo por su trabajo. ¿Cuánto ganan el señor Rodolfo y su esposa en dos semanas?

Tienes que identificar los datos que puedes utilizar, luego tener claro qué pregunta el problema y plantear la operación que lo resuelva.

Solución al problema:

Resuelve el siguiente problema:

Mónica realizó las siguientes compras: Jitomate $8.75, pollo $109.60, zanahoria $4.15 y aceite $24.99. ¿Cuánto gastó en total? Si pagó con un billete de $200, ¿cuánto le dieron de cambio?

¿Cuánto gastó en total?

¿Cuánto le dieron de cambio, si pagó con $ 200 pesos?

Organiza tu información de la siguiente manera:

Resuelve el siguiente problema:

El día 20 de noviembre los alumnos de sexto grado organizaron una competencia de salto de longitud. Cada participante saltó tres veces. Para saber quién quedó en primer lugar deben sumarse los tres saltos de cada niño y escribir el resultado en la tabla.

¿Cuál es la distancia total que cada competidor saltó?

Inglés: Expresemos deseos y necesidades

El día de hoy aprenderás a explorar expresiones para obtener lo que se quiere.

Analiza el siguiente diálogo:

Ximena: Hi Matias

Matias: Hi Ximena How are you?

Ximena: I´m great, and you?

Matias: I´m not good, I don´t know where my science notebook is.

Ximena: Oh no!

Matias: Yes, and my science class is after my English class.

MAY I BORROW AN EXTRA NOTEBOOK PLEASE?

Ximena: Yes, of course, Here you are.

Matias: And I NEED an eraser

Ximena: Sorry, I don´t have one.

Matias: OK. Don´t worry, Thanks for the notebook Ximena.

Ximena: You’re welcome.

Ahora lee el siguiente diálogo:

MATIAS: I WANT some chicken with carrots.

XIMENA: CAN I HAVE fish with a vegetable salad and a lemonade please. Matias, do you want something to drink?

Matias: Yes, I´D LIKE an orange juice please

Ximena: Good idea Matias.

Matias: Let´s wait for our food, I´m really hungry.

Ximena: Ok. Be patient.

Lenguaje: El trabalenguas

El día de hoy aprenderás sobre las características de los trabalenguas y los juegos de palabras.

Observa el siguiente video:

Trabalenguas con Lety Lata

¿Conoces el siguiente trabalenguas?

Observa el siguiente video:

¡Increíble canción sobre los POPOTES!

¿Te gustó la canción?