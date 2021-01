4° de primaria Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 28 de enero

Los estudiantes en México continúan el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia a través del programa "Aprende en Casa 3" de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El día de hoy te proporcionamos las actividades y preguntas para cuarto grado de primaria de este jueves 28 de enero de 2021 que establece el programa "Aprende en Casa 3".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lenguaje: Al buen entendedor...

El día de hoy aprenderás a reconocer el mensaje de algunos refranes.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Leer más: Actividades y preguntas 4° de primaria 27 de enero Aprende en Casa 3

Consulta tu libro de texto en la página 49 y 50.

Imagen: SEP

Imagen: SEP

Matemáticas: Como gran artista

El día de hoy aprenderás acerca de las características de las figuras geométricas que se encuentran en una imagen como dibujos y pinturas.

Actividades "Aprende en Casa 3"

¿Te has fijado en las figuras que están a tu alrededor?

¿Qué forma tienen los objetos que hay en tu casa?

Descubre las figuras geométricas que se encuentran en la siguiente imagen, observa muy bien cuántas figuras y de qué tipo son.

Imagen: SEP

¿Te diste cuenta que entre todas las figuras formaron un cisne?

¿Descubriste qué figuras geométricas estaban escondidas en la imagen?

¿Cuáles encontraste?

Para finalizar, realiza el siguiente juego titulado “Tripas geométricas”. Deberás dibujar en tu cuaderno las siguientes figuras, 4 triángulos, 4 cuadrados y 4 círculos trata de que estén acomodados como se ven en la siguiente imagen.

Imagen: SEP

Geografía: Formas de vida en la ciudad y en el medio rural

El día de hoy aprenderás a reconocer las ventajas y desventajas del medio rural y urbano.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Estudiantes de Nuevo León que han seguido las clases, se entusiasmaron mucho cuando conocieron las características de los ámbitos rurales y urbanos y decidieron compartir cómo son los lugares en los que viven.

¿De qué lugares envían sus experiencias?

Imagen: SEP

De Monterrey, de Mina y de Carricitos Nuevo León. Ahora diseña el cuadro para realizar la esta actividad.

Imagen: SEP

Observa como queda el cuadro:

Imagen: SEP

Para finalizar, mira el siguiente video:

“Características del medio rural y urbano”

Da clic AQUÍ para ver.

Inglés: What's your favorite story?

El día de hoy explorarás fragmentos de cuentos infantiles ilustrados de diferentes géneros.

Actividades "Aprende en Casa 3"

Do you like stories? ¿Te gustan los cuentos?

¿Recuerdas los cuentos que escuchabas cuando te ibas a dormir cuando eras más pequeña o pequeño?

Ahora, intentarás adivinar los siguientes cuentos a través de pequeños fragmentos.

I have a flat face. Tengo la cara plana.

I eat insects. Como insectos.

I´m more active at night. Soy más activo por la noche.

Also, I can turn my head 270 degrees.

También puedo girar mi cabeza hasta 270 grados.

Which animal am I? ¿Qué animal soy?

Imagen: SEP

I am an insect. Soy un insecto.

I can jump very high. Puedo saltar muy alto.

I can make a chirping noise and people say I sing. Puedo emitir un sonido, el cual las personas dicen que es un canto.

Imagen: SEP

I am an insect. Soy un insecto.

I have a big head. Tengo una cabeza grande.

I live almost everywhere, except in cold weather. Vivo casi en todos los lugares excepto en clima frio.

I´m famous for being a hard-working animal. Soy famoso por ser un insecto muy trabajador.

Imagen: SEP

I´m a big animal. Soy un animal grande.

I can smell and hear very well but, I have a poor sight. Puedo olfatear y escuchar muy bien, pero mi vista no es tan buena.

I have horns. Tengo cuernos.

I live in Alaska, Canada and in the North of Europe. Vivo en Alaska, Canadá y el norte de Europa.

Leer más: 2° de primaria Aprende en Casa 3: preguntas y actividades 28 de enero

Imagen: SEP

Da clic AQUÍ para conocer más información sobre el tema.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo