5° de primaria Aprende en Casa II preguntas 2 de octubre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) contía transmitiendo las clases a distancia para alumnos de nivel básico en México a través del programa "Aprende en Casa II", que comparte sus contenidos a través de televisión, radio e internet.

En esta ocasión te compartimos las preguntas, actividades y temas de este 2 de octubre de 2020 para los alumnos de quinto grado de primaria mediante "Aprende en Casa II".

Lengua Materna: Visión del pueblo originario

En la clase de hoy de Lenguaje vas a aprender a identificar y recabar información importante de diversas fuentes orales, libros, periódicos, radio y televisión e internet, y cómo organizarlas para realizar una investigación.

Puedes explorar este tema a partir de la página 39 de tu libro de Español de quinto grado.

Actividades

En la sesión de hoy de "Aprende en Casa II" trataremos la información relevante del medio actual y otras interrogantes, pero antes de continuar anota los siguientes puntos que necesitasa para preparar y sustentar tus argumentos, reflexiona sobre ellos y escribe tu opinión:

Datos presentados en dos fuentes distintas, los comparas y los integras en un texto.

Selecciona palabras claves sobre el tema.

Responde a las preguntas que te hiciste cuando elegiste el tema.

Sintetiza información sin perder el sentido central del texto.

Identifica y emplea la función de los signos de puntuación al leer: Punto, coma, dos puntos, punto y coma, signos de exclamación, signos de interrogación y acentuación.

Comunica por escrito conocimiento e ideas de manera clara, estableciendo su orden y explicitando las relaciones de causa y efecto al redactar.

Realiza correcciones a sus producciones con el fin de garantizar el propósito comunicativo y que lo comprendan otros lectores.

Toma notas si lo que harás es una exposición oral.

Observa la siguiente imagen en la que se muestra la estructura de un texto expositivo:

Imagen: SEP

Para aprender más sobre el tema, observa el siguiente video:

Pasos para escribir un artículo periodístico

Reto de hoy

Selecciona un tema de interés, piensa en alguna situación actual de la pandemia, salud, alimentación e higiene.

Escribe palabras que servirán de apoyo: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Dónde?

Elabora preguntas para posibles sugerencias y modificaciones, emplea el lenguaje para comunicarte y como instrmento para aprender.

Recuerda que antes de investigar de un tema que es últil es necesario consultar varias fuentes, pues la información que presentes permitirá corroborar datos y complementar información.

Comparte tu texto expositivo por medio de WhatsApp, Facebook, correo electrónico o algún otro medio, o bien puedes armar una carpeta para represantarlo de regreso a la escuela.

Matemáticas: Juguemos a acomodar

En esta sesión aprenderás a resolver problemas utilizando la relación del dividendo, que es igual al producto del divisor por el cociente más el residuo, el cual siempre es menor que el divisor.

Actividad de "Aprende en Casa II"

Resolveremos la siguiente actividad para iniciar la clase y dar continuidad a la situación presentada en la sesión anterior.

Esta vez en la granja del tío se han producido 248 huevos en empaques de 6, 12 y 18, te proponemos organizar los paquetes de 6, 12 y 18 huevos. Recuerda que debemos armar los paquetes y nos debe sobrar la menor cantidad posible de huevos.

Con los paquetes de 6 se arman 41 paquetes llenos y sobran 2 huevos:

248 ÷ 6 = 6 x 41= 246

41 es el cociente con residuo de 2

Si lo comprobamos multiplicamos 6 x 41 = 246 + 2 = 248

Se requieren 41 paquetes y le sobrarían 2 huevos.

Con los paquetes de 12 se arman 20 paquetes llenos y sobran 8 huevos:

248 ÷ 12 = 12 x 20 = 240

20 es el cociente con residuo de 8

Si lo comprobamos multiplicamos 12 x 20 = 240 + 8 = 248

Se requieren 20 paquetes.

Con los paquetes de 18 se arman 13 paquetes y sobran 14 huevos:

248 ÷ 18 = 18 x 13 = 234

13 es el cociente con residuo de 14

Si lo comprobamos multiplicamos 18 x 13 = 234 + 14 = 248

Se requieren 13 paquetes y le sobrarían 14 huevos.

Explicación:

Con los 7 paquetes de 18 huevos se utilizan 126 huevos porque 18x7=126

Con los 13 paquetes de 6 puede empacar 78 huevos porque 6X 13=78

Entonces:

126+78=204

Falta empacar 44 huevos y sólo quedan paquetes de 12

Por lo tanto, 44 ÷ 12 = 3, ya que 12 x 3 = 36 con un residuo de 8 huevos.

36 + 8 = 44

Así que esto es lo que se puede hacer: 7 paquetes de 18 huevos, 13 paquetes de 6 y 3 paquetes de 12 huevos, con un residuo de 8 huevos.

Reto de hoy

Resuelve el desafío número 6 titulado "Salón de fiestas" que aparece en la página 18 de tu libro de Desafíos Matemáticos de quinto grado.

Inglés: ¿Alguna vez te han invitado?

En esta clase de inglés vas a aprender a interpretar expresiones usadas por interlocutores al realizar reuniones.

Actividad de "Aprende en Casa II"

Hoy aprenderás cómo podrías invitar a una fiesta o algún evento de una manera formal e informal a tus amigas y amigos en idioma inglés. Veamos unos ejemplos:

Usamos COULD para mostrar algo que es posible pero no seguro.

"They could come by car"- Pueden venir en coche. Repeat after me: "They could come by car" (repite un par de veces).

Very good! ¡Muy bien! Vamos a la siguiente:

"They could be at home" Ellos podrían estar en casa. Repeat after me: "They could be at home" (repite un par de veces).

That’s right! ¡Es correcto! Ahora bien, usamos CAN para hacer declaraciones generales sobre lo que es posible, for example, por ejemplo.

"It can be very cold here in winter" - Aquí puede hacer mucho frío en invierno. Repeat after me: "It can be very cold here in winter" (repite un par de veces).

Es una declaración general: A veces hace mucho frío aquí en invierno.

Amazing - Sorprendente. También usamos CAN y CAN'T para hablar sobre la habilidad o habilidades generales de alguien.

"He can swim like a fish" - El puede nadar como un pez. Repeat after me: "He can swim like a fish" (repite un par de veces).

En esta ocasión nos enfocaremos en el uso de pedir algo ya sea de manera formal o de manera informal, el modo informal seria utilizando el modal verb CAN y la manera formal seria utilizando el modal verb COULD. Ambas formas significan en español hablan del verbo “poder”.

Veamos un par de ejemplos:

We use can to ask or request for something in an informal way - Usamos CAN para preguntar o pedir cosas de modo informal.

Example: Can you close the door? - Ejemplo: ¿Puedes cerrar la puerta?

But on the other hand - Pero por otro lado:

We use Could to ask or request something in a formal way. Usamos COULD para preguntar o pedir cosas de manera formal.

Example: Could you you lend me your pen, please? - Ejemplo: ¿Podrías prestarme tu pluma, por favor?

Reto de hoy

Practica con CAN y COULD algunas situaciones en las que podríamos usar estos verbos.

Por ejemplo, si alguien organiza y te invita a una boda o algún aniversario la persona que está invitando ¿Cómo crees que sería la invitación?

Fíjate en las siguientes frases: Hello Carlos, I will have a party for my parent’s anniversary next Saturday. Could you come?

¿Notaste que tipo de invitación fue? Si tu respuesta es que fue de una manera formal estás en lo correcto.

Ahora, imagina que tu amigo organiza y te invita a una BBQ party, pero a él le falta una bocina para poner música, y sabe que tienes una ¿Cómo crees que sería la invitación?

Hi Ricardo, next Sunday I will have a BBQ party, but I don't have a Bluetooth speaker, can you come and bring yours?

¿Qué tipo de invitación fue? Si tu respuesta es que fue de una manera informal estás en lo correcto.



Apunta en tu cuaderno el ejemplo para después practicarlo.

¿Si tú y tus hermanas, hermanos primas o primos estuvieran muy aburridos? ¿Cómo sería la manera de pedirles a tus papás que los llevaran al cine? ¿Utilizarías can o could?

¿Ya lo sabes? I'm bored, there's nothing on tv, daddy, can we go to the movies?

¿Pudiste identificar cual fue la expresión en inglés que se utilizó para hacer una petición a tus papás? ¡Seguro que sí! La expresión fue "Can”.

Educación Socioemocional: Simplemente gracias

En esta sesión de "Aprende en Casa II" aprenderás a identificar cuáles son tus fortalezas o cualidades y cómo estas pueden ayudar a los demás.

Observa el siguiente video hasta el segundo 22:

Reconocimiento al personal médico

Ahora reflexiona: ¿cómo puedes ayudar a los demás a partir de tus cualidades o fortalezas?

Presta atención al siguiente video donde se muestra el cuento "Una ayuda inesperada", del escritor Horacio Alva:

Cuentos para niños - "Una ayuda inesperada" de Horacio Alva

Reto de hoy

Escribe en un papel de color la frase: "Gracias por lo que has hecho por mí", puedes escribir como una carta, piensa en un miembro de tu familia o amiga que te gustaría dárselo y hazlo, no digas nada, sólo hazlo y ve su reacción, y registra en tu bitácora de viaje lo que sentiste.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo